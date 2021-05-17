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Galaxy A30, Android 11 One UI 3.1 Güncellemesini Almaya Başladı!

Samsung, yeni Android 11 güncellemesini şimdi de orta segment başja bir A serisi akıllı telefonu olan Galaxy A30 için göndermeye başladı. İşte yeni güncellemenin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy A30 Android 11 Güncellemesi

Bilindiği üzere Samsung, şu sıralar yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmekle meşgul oluyor gibi gözükse de şirket aynı zamanda cihazlarını güncellemeye devam ediyor. Nisan ve Mayıs 2021 güvenlik yamalarını ilk sunan marka olan şirket, şimdiler de ise yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini birçok cihazına göndermeye devam ediyor.

Bugün Galaxy A30‘un yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesini aldığı ortaya çıktı. Şuan için sadece Hindistan pazarında sunulan güncellemenin, ilerleyen günlerde yazılımsal bir hata olmazsa daha fazla küresel pazara gönderilmesi bekleniyor. Şuan için sürüm numarasının ne olduğu paylaşılmayan güncelleme ile birlikte cihaz, Android 11 ve One UI 3.1 özelliklerine kavuşuyor.

Samsung Galaxy A30

İlk olarak Çin’de sunulacağı söylenen güncellemenin daha sonra alınan bir kararla Hindistan’a gönderilmesi kullanıcılardan olumsuz geri dönüş sağladı. Ancak Samsung, geçtiğimiz yıldan beri değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte güncellemeyi hızlı bir şekilde birçok küresel pazara yaymayı hedefliyor.

Galaxy A30, bu güncelleme ile birlikte sohbet balonları, tek seferlik izinler, dinamik kilit ekranı, geliştirilmiş stok uygulamalar ve yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne kavuşuyor. Güncelleme aynı zamanda performans artışı ve birçok hata düzeltmesini de beraberinde getiriyor. Eğer sizde bir Galaxy A30 kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

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