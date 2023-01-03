Galaxy A34 5G özellikleri sızdı – A33 5G’e çok benziyor

Samsung Galaxy A34 5G göründü ve yakında geliyor. En azından son zamanlarda sızdırılan görüntüler ve Bluetooth sertifikası öyle söylüyor. Ancak bu son sızıntı bize ne bekleyeceğimiz konusunda daha fazla bilgi veriyor.

Yogesh Brar’ın Twitter hesabına göre Galaxy A34 5G, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ AMOLED, 5 nm Exynos 1280 yonga seti, 25 W şarjlı 5.000 mAh pil ve IP67 su geçirmezliğe sahip olacak. 6 GB ila 8 GB RAM, 128 GB ila 256 GB depolama alanı, bir ekran içi parmak izi tarayıcı ve Android 13 üzerine kurulu bir de OneUI 5 arayüzünü bekleyebiliriz. Son olarak, kameralar 48 MP ana birim, 8 MP ikinci (muhtemelen ultra geniş) ve 5 MP çözünürlükte üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamera bulunuyor.

Bu özellikler Galaxy A33 5G ile neredeyse aynı.

Galaxy A33 5G, yalnızca birkaç küçük yönden farklılık gösterir – ekranı 6,5 inç değil, 6,4 inç, 2MP derinlik biriminde dördüncü bir sensöre sahip ve temel yapılandırmasında 6 GB değil, 4 GB RAM bulunuyor.

Elbette çok heyecan verici bir yükseltme değil, ancak pazarın bu bölümlerinde rekabetçi bir fiyat, büyük donanım yükseltmelerinden daha önemlidir.