Galaxy A50 Mayıs 2021 Güncellemesini Alıyor!

Bilindiği üzere Samsung, Nisan ve Mayıs 2021 güvenlik yamasını sunan ilk şirket olma ünvanını elinde tutuyor. Şirket Mayıs 2021 güncellemesini ilk olarak Galaxy S21 amiral gemisi serisine sunmuştu. Daha sonra orta segment A serisi cihazlarından olan A51 ve A52‘ye aynı güncellemeyi göndermişti. Bugün ise firma yeni güvenlik yamasını daha da fazla genişleterek bir önceki orta segment A serisi cihazı olan Galaxy A50‘ye de sunmaya başladı.

Galaxy A50 geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de olmak üzere Nisan 2021 güvenlik yamasını almıştı ve hız kesmeden şimdi de Mayıs 2021 güvenlik yamasını alıyor. Güncelleme şuan için Güney Kore pazarındaki kullanıcılara sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen günlerde yazılımsal bir hata olmazsa güncellemenin küresel pazara yayılması bekleniyor.

A505NKSU5DUD2 sürüm numarasıyla gelen güncelleme içerisinde sadece Mayıs 2021 güvenlik yamasını barındırmıyor aynı zamanda bazı hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri de içerisinde bulunduruyor. Güncelleme ile birlikte Google‘dan üç kritik güvenlik açığı, Android sürümündeki stok uygulamalarda meydana gelen açıklar ve One UI 3.1 arayüzünde oluşan bütün güvenlik açıkları kapatılmış oluyor.

Bununla birlilkte 23 Samsung tarafından meydana çıkmış güvenlik açıklarıda bu güncellemeyle birlikte giderilmiş oluyor. Galaxy A50, 2019 yılında Android 9 Pie ile piyasaya sürülmüştü. Daha sonra cihaz geçen yıl Android 10 ve One UI 2.0 güncellemesini almıştı. Bu yıl ise Android 11 ve One UI 3.1‘e yükseltilen cihaz en son Mayıs 2021 güvenlik yamasını aldı. Sizde eğer Galaxy A50 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.