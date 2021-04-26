Galaxy A51 Nisan 2021 Güncellemesini Almaya Devam Ediyor!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, en son Nisan 2021 güvenlik yamasını ilk sunan şirket olmuştu. Android pazarında daha da fazla gelişmek isteyen şirketin güncellemeyi birçok akıllı telefon ve tabletine sunduğunu daha önce sizlerde paylaşmıştık. Bugün ise şirket güncellemeyi genişleterek Galaxy A51 ile birlikte ABD kıyılarına kadar ilerletmiş durumda.

ABD‘li Galaxy A51 kullanıcıları şuanda güncellemeyi cihazlarına indirebilir. Ülkemize ise ne zaman geleceği henüz bilinmeyen güncellemenin yazılımsal bir sorunu olmazsa ilerleyen günlerde gönderilmesi bekleniyor. Sizde Galaxy A51 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

SM-A515U model numaralı cihazda A515USQU5CUD2 sürüm numarasıyla gelen güncelleme cihazın hem Android hem de One UI arayüzünde meydana gelen bütün güvenlik açıklarını kapatıyor. Güncelleme aynı zamanda birçok hata düzeltmesini ve iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor.

Güncelleme ile performans artışı ve cihaz kararlılığı arttırılmış durumda. Şirket bu güncellemeyle birlikte daha fazla cihazına destek vermeyi ve ABD pazarında daha fazla etkili olmayı hedefliyor. Bilindiği üzere ABD pazarının en büyük satıcısı Apple, bu nedenle Samsung güncellemeler ve yeni modelleriyle ABD kullanıcılarını kendisine çekmeyi planlıyor.