Galaxy A52, Haziran 2021 Güvenlik Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz yıldan beri değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte 350‘den fazla cihazını güncellemeyi başardı. Şirket buna ek olarak aylık güvenlik yaması gönderiminde ise Nisan, Mayıs ve Haziran yamalarını ilk gönderen marka oldu. Bugün ise firma, henüz Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy A71 ve Galaxy A52 5G için sunmaya başladığı Haziran 2021 yamasını daha fazla cihazına göndermeye devam ediyor.

En son olarak Galaxy A52 5G versiyonu için gönderilen güncelleme bugün itibariyle artık 4G versiyonuna da ulaştı. Bu güncelleme sayesinde cihazın hem Android hem de kullanıcı arayüzünde meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılmış oluyor.

A525FXXS2AUE2 sürüm numarasıyla henüz Kafkasya bölgesinde sunulan güncellemenin ilerleyen haftalarda daha fazla küresel bölgeye yayılması bekleniyor. Eğer bir Galaxy A52 kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Güncelleme içerisinde sadece Haziran 2021 güvenlik yamasını değil aynı zamanda hata düzeltmeleri ve cihazın kararlılığını arttıracak iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor. Genel olarak cihazın stok uygulamaları iyileştiriliyor. Bununla birlikte cihazın içerisinde Samsung ve Google‘dan oluşan birçok hatalarda gideriliyor.

Galaxy A52, bu yılın Nisan ayında orta segment A serisi cihazları içerisinde Android 11 ve One UI 3.1 sürümüyle piyasaya sunulmuştu. Telefon aylık güvenlik yamaları dışında önümüzdeki üç yıl boyunca Android sürüm güncellemesi almaya devam edecek.