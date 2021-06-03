Galaxy A8 (2018) Haziran 2021 Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, 2020’den beri değiştirdiği güncelleme politikası ile birlikte 350‘den fazla akıllı cihazını güncellemeyi başardı. Şirket bununla yetinmeyerek Nisan, Mayıs ve Haziran güvenlik yamasını ilk sunan marka dahi oldu. Geçtiğimiz haftalarda Haziran 2021 yamasını Galaxy Z Flip 5G için yayımlayan firma bugün ise güncellemeyi daha fazla cihazına göndermeye devam ediyor.

Galaxy S21, S20, A50 için için sunulan güncelleme en son olarak Galaxy A8 (2018) için sunulmaya başlandı. Güncelleme sayesinde cihazın içerisinde meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılmış oluyor. Şirket üç yaşındaki akıllı telefonlarına güncelleme göndererek ilk zamanlar şaşırtıcı etkiler bırakıyordu ama zamanla bu etki gittikçe azalmaya başladı.

A530FXXSKCUF1 sürüm numarasıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde sunulmaya başlanan güncelleme ilerleyen günlerde teknik bir aksaklık olmazsa daha fazla küresel pazara yayılacaktır. Sizde eğer bir Galaxy A8 (2018) kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Güncelleme içerisinde sadece bir güvenlik yaması değil aynı zamanda hata düzeltmeleride barındırıyor.

Hata düzeltmelerinin giderildiği bu yeni güncelleme aynı zamanda cihazın genel performansını arttırıyor ve stok uygulamalara iyileştirmeler getiriyor. Galaxy A8 (2018) Ocak 2018’de Android 7.1.1 Noguat ile satışa çıkmıştı. Ardından 2019’da Android 8.0 Oreo ve Android 9 Pie güncellemelerini alan cihaz bundan fazla Android sürüm güncellemesi almadı. Samsung‘un bu modeli artık iki yılda bir gönderilen güvenlik güncelleme programında yer alıyor.