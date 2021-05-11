Galaxy J7 Duo, Nisan 2021 Güncellemesini Aldı!

Samsung yeni Nisan ve Mayıs güvenlik yamalarını birçok modeline ilk sunan marka olmuştu. Özellikle şirket, Nisan 2021 güvenlik yamasını oldukça fazla akıllı cihazına sunmayı başardı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıldan beri güncelleme politikasında değişikliğe giden Samsung, üç ve dört yaşındaki bütün modellerini güncellemeyi ihmal etmiyor.

Şirket ilk olarak bugün erken saatlerde Galaxy J8 için Nisan 2021 güvenlik yamasını sundu. Daha sonra şimdi ise Galaxy J7 Duo için Nisan yamasını göndermeye başladı. Galaxy J7 Duo ilk olarak 2018 yılında Android 8.0 Oreo ile piyasaya sunulmuştu. Cihaz 2019 yılında Android 9.0 Pie ve daha sonrasında Android 10 güncellemesine kavuşmuştu.

Yeni güncelleme şuan için Bangladeş, Hindistan, Nepal, Güney Kore ve Sri Lanka bölgelerinde sunuldu. Ancak ilerleyen günlerde yazılımsal bir hata olmazsa, daha fazla küresel pazara yayılacaktır. Güncelleme Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka bölgelerine J720FDDS7CUD2 sürüm numarasıyla, Güney Kore’ye ise J727SKSU5CUD2 sürüm numarasıyla gönderilmiş durumda.

Nisan 2021 güvenlik yaması ile birlikte Galaxy J7 Duo‘da meydana gelen çeşitli kritik gizlilik ve güvenlik açıkları kapatılmış oluyor. Ayrıca güncelleme Samsung‘tan 23, Google‘den ise 30 düzeltmeyi de beraberinde getiriyor. Eğer bir Galaxy J7 Duo kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.