Galaxy M32’nin Teknik Özellikleri Sızdırılmaya Başladı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu yıl bir amiral gemisi serisi daha sonra bir de orta segment A serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Pazara bu cihazlarıyla hakim olan şirket daha sonra giriş seviyesi bazı cihazlarda sunmuştu. Ayrıca önümüzdeki aylarda katlanabilir akıllı telefon pazarına da hakim olacak olan Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy A32 4G ve 5G‘yi sunmuştu.

İşte bugünde Galaxy A32 ile benzerlik taşıyan yeni Galaxy M32‘nin bazı teknik detayları ortaya çıktı. Yeni model Samsung‘un şuan da Hindistan sitesinde yer alıyor. Bu da cihazın ilk olarak Hindistan pazarında satışa sürüleceği anlamına geliyor. Şirketin yeni Galaxy M32‘yi küresel pazara ne zaman sunacağı henüz bilinmiyor.

Yeni Galaxy M32‘nin sızdırılan özelliklerine baktığımızda ise, 6.4 inç Super AMOLED Infinity-U FullHD+ çözünürlüğünde ve aynı Galaxy A32‘de olduğu gibi 90 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile geleceği söyleniyor. Cihazın ön tarafında 20 Megapiksel selfie kamera, arka tarafında ise 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel makro + 5 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor.

160 x 74 x 9 mm ölçülerine ve 196 gram ağırlığında olan telefon, Android 11 ve One UI 3.1 ile çalışacak. Bununla birlikte cihazın içerisinde Mediatek‘in Helio G80 (12 nm) yonga seti ve 6 GB RAM / 64 GB , 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Tabi bu depolama alanı microSD ( 1 TB‘a kadar) kart desteğine sahip. Yeni orta segment Galaxy A32 aynı zamanda 15 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte geliyor.