Galaxy M51 Batarya Testinde S21 Ultra’yı Ezip Geçti!

Bilindiği üzere Samsung’un geçtiğimiz yıl yüksek batarya kapasitesiyle piyasaya sunduğu Galaxy M51, aynı zamanda içerisinde orta segment özellikleri de barındırıyordu. Cihaz arka kasasının içerisinde 7.000 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcıların ne yaparsa yapsın bir günü rahatlıkla çıkardığı bir telefon olarak karşımıza çıkmıştı.

Bugün ise genellikle kamera testleri yapan DxOMark‘ın artık akıllı telefonların pil testlerini de yaptığı bir rapor yayımlandı. DxOMark‘ın raporuna göre doğal olarak Galaxy M51 yüksek batarya kapasitesiyle 88 puan alarak ilk sırada yerini aldı. Galaxy S21 Ultra‘nın Exynos 2100 yonga setli versiyonu 57 puan, Snapdragon 888 işlemcili versiyonu ise 70 puan almayı başardı.

Yayımlanan raporda Apple‘ın iPhone 12 Pro Max modeli S21 Ultra‘dan biraz daha yüksek puan alarak 78 ile dördüncü sırada yer aldı. En son model iPhone modeli hala 60 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran kullanıyorken diğer Android modelleri 120 Hz tazeleme hızlarına geçti ve testlerden bu nedenle biraz daha düşük puan almış olabilirler. Her ne kadar DxOMark pil testlerinde dokunmatik bir robot kullansa da cihazların teknik özellikleri yanıltma payı verebilir.

Şirket test sırasında kullanıcıların akıllı telefondan ne bekleyeceği üzerinde genel bir fikir elde etmeye çalışıyor. Tüm testlerin tamamlanması 6.5 gün sürüyor ve 70‘in üzerinde alt test yapılıyor. Bunun dışında Samsung‘un Exynos 2100 yonga seti gelişme gösteriyor olsa da yine de Snapdragon yongasından daha düşük puan almış durumda. Şirket yeni serisinde daha iyi bir pil peformansı ve güç verimliliği sağlamak için kolları sıvamış durumda.