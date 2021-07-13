Galaxy Note 9, Temmuz Yamasını Almaya Başladı!

Samsung Nisan, Mayıs ve Haziran yamalarından sonra Temmuz yamasını da ilk sunan marka olmuştu. Şirket yaklaşık iki haftadır birçok cihazına yeni yamayı hız kesmeden sunmaya devam ediyor. Bilindiği üzere ilk olarak S10 serisine sunulan yama daha sonra Galaxy S21 serisi, S20, Note 20, Note 10, Galaxy A52, Z Flip 5G, Z Flip, S20 FE için yayımlanmıştı.

Bugün ise şirket daha eskiye giderek Note 9 için bu yamayı sunmaya başladı. Note 9‘a kadar genişletilen yamanın akıllı telefonlar dışında Galaxy Tab Active, Galaxy Tab A 8.0 gibi tablet modellerini de sunulduğunu hatırlatmakta fayda var.

N960FXXS8FUF5 sürüm numarasıyla Almanya’da bulunan Galaxy Note 9‘lara gönderilen yeni yama, ilerleyen günlerde daha fazla bölgeye yayılacaktır. Eğer Galaxy Note 9 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Bununla birlikte yeni yama cihazda meydana gelen tüm güvenlik ve gizlilik açıklarının kapatıyor.

Ayrıca Samsung ve Google‘dan oluşan 20’den fazla hatayı düzeltiyor. Yeni güncelleme beraberinde getirdiği iyileştirmeler ile cihazın genel performansını arttırmanın yanı sıra Android Auto sorununu ortadan kaldırıyor.

Galaxy Note 9, 2018 yılında Android 8.1 ile satışa çıkmıştı. Cihaz 2019 yılında Android 9 ve aynı yılın Aralık ayında son büyük Android 10 sürüm güncellemesini almıştı. Daha fazla sürüm güncellemesi almayacak olan Note 9, güvenlik yamalarını almaya devam edecek.