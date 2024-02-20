Galaxy Ring’in Ardından “Apple Ring” Yolda!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından birisi olan Samsung, 2024 yılında düzenlediği etkinlikte devrim gibi bir ürün olan Galaxy Ring adındaki akıllı yüzüğü tanıtmıştı. Aradan çok zaman geçmeden bir diğer teknoloji devi Apple’ında benzer bir akıllı yüzük üzerine çalıştığı aktarıldı.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok büyük teknoloji devi marka giyilebilir teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılının başlarında Samsung tarafından tanıtılan ve büyük bir ilgi ile karşılanan Galaxy Ring, şimdiden tüm rakip firmaları benzer bir ürün üzerinde çalışmaya teşvik etmiş durumda.

Apple Ring, şimdilik bir söylentiden ibaret olsa da akıllı yüzük pazarının gittikçe büyüdüğü de bir gerçek. Business Research Insight’a göre pazarın 2031 yılına kadar 10 kat büyümesi bekleniyor. Sektörün öncülerinden olan Oura gibi firmaların yanında Samsung’un da Galaxy Ring ile piyasaya girmesi büyümeyi hızlandıracaktır. Bu arada Galaxy Ring’in kan akışını ölçme özelliğinin yanı sıra EKG izleme, uyku takibi, diğer cihazları kontrol etme ve uzaktan kablosuz ödeme yapma gibi yeteneklere sahip olması bekleniyor.

İlerleyen dönemlerde bizleri çok daha şaşırtacak ve işimizi daha da çok kolaylaştıracak akıllı ürünlerin piyasada olması muhtemel gibi görünüyor.

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