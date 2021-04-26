Galaxy S21 FE Daha Büyük Bir Batarya İle Gelecek!

Samsung, geçen yıl çıkardığı Galaxy S20 FE bütçe dostu amiral gemisi serisine bu yıl da devam etmek istiyor. İşte bu sebeple yeni yeni amiral gemisi Galxay S21 serisindan daha uygun fiyata sahip olacak olan yeni Galaxy S21 FE‘nin bugün daha büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı.

Daha önceden bazı teknik özellikleri sızdırılan Galaxy S21 FE‘nin batarya kapasitesi hiç ortaya çıkmamıştı. Bugün ise pil kapasitesinin ne olacağı belli olan Galaxy S21 FE‘nin S21’e göre daha fazla arttırılmış bir bataryaya sahip olacağı bildiriliyor.

Bilindiği üzere şirket geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S20 FE‘yi Galaxy S20 Plus‘ın batarya kapasitesiyle aynı şekilde sunmuştu. Bu yıl da şiketin bu politikasından vazgeçmeyerek yine aynı şekilde Galaxy S21 FE‘yi Galaxy S21 Plus‘ın batarya kapasitesiyle donatması bekleniyordu.

Ancak şirket S21 Plus‘ın 4.800 mAh bataryası yerine S21 FE‘de 4.500 mAh batarya kapasitesi kullanacak. GalaxyClub‘ta yer alan bilgilere göre şirket yeni modelinde S21 ve S21 Plus‘ın ortası bir batarya kapasitesi kullanmayı uygun görmüş durumda. Ayrıca şirket bu bataryayı 25 W hızlı şarj ile destekliyor.

Bununla birlikte cihazın daha önce sızdırılan teknik özelliklerine baktığımızda, ön tarafta 6.4 inç Süper AMOLED Infinity-O bir ekran ve 32 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Amerika pazarına Snapdragon 888 ve diğer pazarlara ise Exynos 2100 ile gelecek olan telefonun, 128 GB / 256 GB dahili depolama ve 5G bağlantı seçeneği de bulunacak.

Gri, Gümüş, Mor, Beyaz renk seçeneklerine sahip olan cihaz, 4K 60fps video kaydı, toz ve su geçirmezlik için IP68 derecesi, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C bağlantı noktası, Samsung Pay, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj gibi özelliklere de sahip durumda.