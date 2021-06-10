Galaxy S21 FE’nin Geekbench’te RAM Kapasitesi Göründü!

Samsung, geçen yıl Galaxy S20 serisine ek olarak sunduğu Galaxy S20 FE ile başlattığı bütçe dostu amiral gemisi akıllı telefon serisine bu yılda yeni Galaxy S21 FE ile devam ediyor. Şirketin önümüzdeki aylarda satışa sunması beklenen bu yeni modelinin daha önceden 6 GB RAM kapasitesiyle birlikte geleceği sızdırılmıştı.

Bugün ise yeni bir Geekbench sonuçlarına göre cihazın aynı zamanda 8 GB RAM versiyonununda olacağı belli oldu. İki farklı RAM kapasitesiyle gelecek olan cihazın yine geçtiğimiz sene olduğu olduğu gibi bütçe dostu bir amiral gemisi olarak gelmesi bekleniyor.

Geekbench 5.4.1‘te listenen yeni Galaxy S21 FE‘nin tek çekirdek testinde 592 puan, çok çekirdekte testinde ise 2.610 puan aldığını görebiliyoruz. Ayrıca cihazın Snapdragon 888 (kod adı Lahaina) yonga setiyle geleceği de bu sonuçla doğrulanmış oldu. Android 11 ve One UI 3.1 ile çalışacak olan modelin diğer teknik özelliklerine baktığımızda 6.4 inç Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ bir ekran 32 Megapiksel selfie kamera ile geleceği bildiriliyor.

Bununla birlikte cihazın arka tarafında 12 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra + 8 Megapiksel telefoto olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. 128 ve 256 GB dahili depolama alanı ile gelecek olan telefonunun 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC ve bir USB Type-C bağlantı seçenekleri bulunuyor. Şuan için ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmeyen yeni Galaxy S21 FE‘nin 620 – 720 dolar fiyat aralığında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.