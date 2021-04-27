Galaxy S21, Mayıs 2021 Güncellemesini Almaya Başladı!

Bilindiği üzere Kore’li teknoloji devi Samsung, Nisan 2021 yamasını cihazlarına ilk sunan firma olmuştu. Şirket bu yamayı son 3 haftardır birçok cihazına göndermeye devam etti ve hala ediyor. Ancak bugün şirketin güncelleme konusunda hiç hız kaybetmeden daha ileriye gittiğini görüyoruz. Samsung, bugün itibariyle yeni Mayıs 2021 güvenlik yamasını Galaxy S21 serisine sunmaya başladı.

Şuan için S21 serisinden başka bir modele sunulmayan güncellemeyi şirketin Mayıs ayı içerisinde diğer birçok akıllı telefon ve tablet bilgisayar modeline de sunması bekleniyor. Şuan için Avrupa’daki (Almanya) bazı sınırlı bölgelerdeki Galaxy S21 kullanıcılarına sunulan güncellemenin ilerleyen günlerde kademeli olarak daha fazla küresel pazara yayılacağı tahmin ediliyor.





G99xBXXU3AUDA sürüm numarasıyla gelen yeni Mayıs 2021 güvenlik yamasının 1.2 GB boyutunda olduğu biliniyor. Yayımlanan güncelleme içeriğine baktığımızda sadece güvenlik yamasının sunulmadığını görebiliyoruz. Yeni güncelleme kamera birçok iyileştirmeyi ve Hızlı Paylaş özelliğini beraberinde getiriyor.

Güncelleme ile birlikte cihazın kamera performansı iyileştiriliyor. Eğer sizde bir Galaxy S21 serisi cihaz kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca bu yamayı yine Android pazarında ilk sunan şirket Samsung oldu. Böylelikle yamanın Mayıs ayı içerisinde hızlı bir şekilde birçok Samsung cihazına sunulması kesin gözüyle bakılıyor. Güncellemenin S21 serisinden sonra A veya M serisi cihazlara gönderileceği tahmin ediliyor.