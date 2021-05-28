Galaxy S21 ve Galaxy Z Flip 5G Haziran Yamasını Aldı!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, sunduğu yeni akıllı telefonlarının yanı sıra onları artık güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket geçtiğimiz yıldan beri değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte artık 3-4 yaşındaki cihazlarda dahil olmak üzere birçok modeline yeni Android 11 güncellemesini sunmuştu. Bununla birlikte her ay düzenli olarak birçok cihazına yeni güvenlik yamalarını göndermeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Nisan ve Mayıs 2021 güvenlik yamalarını Android pazarında ilk sunan marka kendisi olmuştu. İşte bu ilki devam ettirmek isteyen Samsung, Haziran 2021 güvenlik yamasını Mayıs ayı bitmeden sunan ilk şirket olmayı yine başardı. Galaxy S21 ve Galaxy Z Flip 5G modellerine gönderilen bu yeni güvenlik yamasıyla her iki cihazda da meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılıyor.

Yeni güvenlik yamasını sadece Galaxy S21‘e değil aynı zamanda S21 Plus ve S21 Ultra‘da olmak üzere bütün seriye gönderilmiş durumda. F707BXXS3DUE1 sürüm numarasıyla sunuan güncelleme şuan için Avusturya, Baltık bölgesi, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, İtalya, Kuzey ülkeleri, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsviçre, Hollanda bölgelerine gönderildi. Ancak ilerleyen günlerde güncellemenin birçok küresel pazara yayılması bekleniyor.

Bu yüzden eğer bir Galaxy S21 serisi ya da Galaxy Z Flip 5G kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Samsung, yeni yamayla birlikte hangi güvenlik açıklarını kapattığını açıklamadı ama her iki cihazında Android sürümünde meydana gelen bütün güvenlik açıklarının kapatıldığı biliniyor. Ayrıca her güvenlik yamasında sunulan hata düzeltmeleri ve gizlilik açıklarının kapatılması gibi bazı içeriklerin bu güncelleme ile gelmesi bekleniyor.