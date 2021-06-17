Galaxy S21 Yeni Bir Kamera Güncellemesi Aldı!

Samsung, bu yılın başında piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi Galaxy S21 cihazlarında oldukça yüksek başarılar elde etmeye devam ediyor. Şirket bu başarısını kalıcı hale getirmek için ise bu serisinde meydana gelen her türlü hataya karşı yeni bir güncellemeyi hız kesmeden sunuyor.

Bilindiği üzere Nisan, Mayıs ve Haziran 2021 yamalarını ilk sunan marka olan Samsung, yeni Haziran 2021 güvenlik yamasını ilk olarak yine Galaxy S21 serisine göndermişti. Bugün ise son zamanlarda cihazın kamerasında meydana gelen bir gecikme hatasını ele alan yeni bir güncelleme yayımlandı. Şirketin cihazın kamerası hakkında yaptığı yeni güncelleme ile birlikte düzeltmelerinde detayları ortaya çıkmış durumda.

Samsung Community moderatörü tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni güncelleme ile birlikte Galaxy S21‘de meydana gelen kamera gecikme sorunu ortadan kaldırılmış oldu. Cihazın yüksek yakınlaştırma seviyelerini kullanırken yaşadığı yavaşlama, portre modu iyileştirmeleri ve bellek kullanım optimizasyonları bu güncelleme ile giderilmiş ve düzeltilmiş oluyor.

Artık yeni güncelleme sayesinde cihazın kamerasında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yaptığınızda çok daha az bir yavaşlama meydana geliyor. Güncellemenin bir diğer detayı ise, artık kullanıcılar galeride depolanan görüntülerden bir QR kod taraması ve tanıması özelliğini kullanabilecekler.

Bununla birlikte görüntülü arama özelliğinin kullanılabilirliği ve performansı bu güncelleme ile birlikte iyileştirilmiş oldu. Ancak güncellemenin bir olumsuz tarafı henüz hala Gece Modu iyileştirmelerini getirmiyor olması oluyor.

Bu güncelleme Güney Kore pazarında yayımlanmış durumda ancak ilerleyen günlerde daha fazla küresel para yayılması bekleniyor. Eğer bir Galaxy S21 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.