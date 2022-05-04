Galaxy S22’nin Kamera Özellikleri Eski Samsung Telefonlara Geliyor

Galaxy S22‘nin kamerası, fotoğrafçılıktan en iyi şekilde yararlanmak için birçok özelliğe sahip. Mükemmel 108MP kamera ile geniş özellikleri sayesinde daha kaliteli çekimler vaat ediyor. Samsung her zaman en yeni cihazlarına yeni özellikler getiriyor ve Galaxy S22 de bunlardan biri.

Şimdi, bu özel özellikler diğer Galaxy cihazlarına da geliyor. Bugünden itibaren Samsung, Galaxy S22 kamera özelliklerini eski modellere sunacak. Şimdi Galaxy S21 serisi için kullanıma çıkıyor ve daha sonra sırayla, güncelleme diğer cihazlar için geçerli olacak.

Samsung, tüm özelliklerin tüm modellere gelmeyeceğinden bahsetti. En yeni amiral gemisi modelleri tüm özellikleri alacak, ancak eski modeller bunlardan bazılarına sahip olmayacak. Samsung ayrıca ikinci yarıda Galaxy S10, Note 10; S10 Lite, Note 10 Lite ve Z Fold‘a desteklenen bir işlev (Yalnızca bir işlev) getirme sözü verdi. Desteklenen cihazlara gelen tüm kamera özelliklerinin listesi burada.

Daha iyi Gece portreleri – Galaxy S20, S21, Note 20, Z Fold 2 ve Fold 3

Geliştirilmiş/desteklenen otomatik çerçeveleme işlevi; Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Z Fold 2, Fold 3, Z Flip & Flip 3

Görüntülü arama efektini iyileştirme – Galaxy S20, S21, Note 20, S20 FE. S21 FE, Z Flip, Filp 3, Fold 2, Fold 3. Ayrıca, Galaxy S10, Note 10, Z Fold; S10 Lite ve Note 10 Lite, 2022’nin ikinci yarısı için planlanıyor.

Otomatik çerçeveleme efektleri için destek – Galaxy S21, S21 FE, Z Flip, Flip 3, Fold 2 ve Fold 3

Daha iyi App Store Kamera uygulaması kalitesi – Galaxy S21, S21 FE, Z Flip 3 ve Fold 3