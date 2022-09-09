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Galaxy S23 serisi temelde aynı boyutlara, değişmemiş ekran istatistiklerine sahip olacak

Samsung Galaxy S23 serisinin ekran ve gövde boyutları açıklandı. Galaxy S23'ten başlayarak bu cihazın Galaxy S22 standart sürümünde olduğu gibi tam çözünürlük ve ekran boyutuyla geldiğini belirtiyor. Ancak, sızıntı kaynağının belirttiği gibi, üç modelin de ekran boyutu ve çözünürlüğü aynı kalacak.

Ahmet Ekinler

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Galaxy S23 serisi temelde aynı boyutlara, değişmemiş ekran istatistiklerine sahip olacak

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Birkaç hafta önce Ice Universe, Samsung Galaxy S23 Ultra tasarımının temelde aynı kalacağını ve boyutların milimetrenin kesirleri kadar farklılık göstereceğini bildirdi. Şimdi sızıntı, tüm S23 ailesi için ekran boyutu, çözünürlük ve boyutlar dahil olmak üzere daha ayrıntılı veriler yayınladı.

Uzun lafın kısası, her üç model için ekran köşegeni ve çözünürlük aynı kalırken, yükseklik ve genişlik bir milimetrenin birkaç onda biri kadar büyüyecek. Ağırlık hakkında bir bilgi yok, ancak çoğunlukla bu yılki S-serisi ile aynı olmalıdır.

Galaxy S23 ve S23+ ekranlarının sonunda (S20 neslinde olduğu gibi) QHD+ çözünürlüğe geri döneceğini umuyorsanız, Ice’ın raporu bunu pek olası kılmıyor. En azından LTPO panellerine mi geçecekler? Bu kadarını henüz bilmiyoruz.


S22S23S22+S23+S22 UltraS23 Ultra
Ekran Boyutu6.1”6.1”6.6”6.6”6.8”6.8”
Çözünürlük (yatay)1,080px1,080px1,080px1,080px1,440px1,440px
ÇÖzünürlük (dikey)2,340px2,340px2,340px2,340px3,088px3,088px
Yükseklik146.0mm146.3mm157.4mm157.8mm163.3mm163.4mm
Genişlik70.6mm70.9mm75.8mm76.2mm77.9mm78.1mm
Derinlik7.6mm7.6mm7.64mm7.6mm8.9mm8.9mm
Telefon Karşılaştırma aracından tüm detaylara bakabilirsiniz.

Tasarım bir yana, Galaxy S23 Ultra‘nın yeni bir 200MP kameraya, yeni, daha büyük bir FP okuyucuya, aynı 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı (daha hızlı doldurmak için yeniden ayarlanmış bir 45W şarj cihazıyla olsa da), 10x periskopun aynı olacağı bildiriliyor. Söylentiler bunu iddia ediyor ve S23 ve 23+ tele kameralar için de aynı şeyi söylüyorlar.

S23 nesli için önemli bir değişiklik, yalnızca Snapdragon yonga setlerini kullanacak olması, analistler bir süredir bunu söylüyor ve Qualcomm’un kendisi de değişime güçlü bir şekilde ima etti.

Lütfen tüm bu detayların sızıntı kaynağından geldiğini unutmayın.

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KaynakGsmarena

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