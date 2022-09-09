Galaxy S23 serisi temelde aynı boyutlara, değişmemiş ekran istatistiklerine sahip olacak

Birkaç hafta önce Ice Universe, Samsung Galaxy S23 Ultra tasarımının temelde aynı kalacağını ve boyutların milimetrenin kesirleri kadar farklılık göstereceğini bildirdi. Şimdi sızıntı, tüm S23 ailesi için ekran boyutu, çözünürlük ve boyutlar dahil olmak üzere daha ayrıntılı veriler yayınladı.

Uzun lafın kısası, her üç model için ekran köşegeni ve çözünürlük aynı kalırken, yükseklik ve genişlik bir milimetrenin birkaç onda biri kadar büyüyecek. Ağırlık hakkında bir bilgi yok, ancak çoğunlukla bu yılki S-serisi ile aynı olmalıdır.

Galaxy S23 ve S23+ ekranlarının sonunda (S20 neslinde olduğu gibi) QHD+ çözünürlüğe geri döneceğini umuyorsanız, Ice’ın raporu bunu pek olası kılmıyor. En azından LTPO panellerine mi geçecekler? Bu kadarını henüz bilmiyoruz.



S22 S23 S22+ S23+ S22 Ultra S23 Ultra Ekran Boyutu 6.1” 6.1” 6.6” 6.6” 6.8” 6.8” Çözünürlük (yatay) 1,080px 1,080px 1,080px 1,080px 1,440px 1,440px ÇÖzünürlük (dikey) 2,340px 2,340px 2,340px 2,340px 3,088px 3,088px Yükseklik 146.0mm 146.3mm 157.4mm 157.8mm 163.3mm 163.4mm Genişlik 70.6mm 70.9mm 75.8mm 76.2mm 77.9mm 78.1mm Derinlik 7.6mm 7.6mm 7.64mm 7.6mm 8.9mm 8.9mm Telefon Karşılaştırma aracından tüm detaylara bakabilirsiniz.

Tasarım bir yana, Galaxy S23 Ultra‘nın yeni bir 200MP kameraya, yeni, daha büyük bir FP okuyucuya, aynı 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı (daha hızlı doldurmak için yeniden ayarlanmış bir 45W şarj cihazıyla olsa da), 10x periskopun aynı olacağı bildiriliyor. Söylentiler bunu iddia ediyor ve S23 ve 23+ tele kameralar için de aynı şeyi söylüyorlar.

S23 nesli için önemli bir değişiklik, yalnızca Snapdragon yonga setlerini kullanacak olması, analistler bir süredir bunu söylüyor ve Qualcomm’un kendisi de değişime güçlü bir şekilde ima etti.

Lütfen tüm bu detayların sızıntı kaynağından geldiğini unutmayın.