Galaxy Tab A8 Hindistan Pazarında Satışa Çıkıyor

Samsung, geçtiğimiz aylarda yeni Galaxy Tab A8 tabletini tanıtmıştı. Birçok ülkede satışa çıkan Galaxy Tab A8, önümüzdeki haftalarda Hindistan pazarında da yerini alacak.

Samsung, Galaxy Tab A8 tabletinin 17 Ocak tarihi ile beraber Asya-Pasifik pazarlarında yer alacağını resmi bir şekilde duyurdu. Galaxy Tab A8, 10.5 inçlik LCD bir ekrana sahip. Ayrıca sekiz çekirdekli CPU Unisoc Tiger T618 tarafından destekleniyor. Galaxy Tab A8 için birçok seçenek bulunuyor. Bunlar, 3/32GB, 4/64GB, 4/128GB olan seçenekler arasında yer alıyor.

Ayrıca Tab A8, 8 MP bir kameraya sahip bir şekilde tasarlandı. USB-C bağlantı noktası ile beraber 7040 mAh pil kapasitesini şarj edebilirsiniz. Ayrıca Galaxy Tab A8’in WiFi ve LTE seçenekli iki türü de mevcut.

Galaxy Tab A8’in başlangıç fiyatı ortalama 245 dolar civarında ve bazı modellerinde bu fiyat artış gösterebiliyor. Hindistan pazarında fiyat aralığının ne kadar olacağı konusunda detaylı bir bilgi henüz açıklanmadı.

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