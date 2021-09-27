İşte Samsung Galaxy Tab A8 2021’in Ekran Özellikleri

Samsung’un orta sınıf tablet serisi Galaxy Tab A serisi, Galaxy Tab A8 2021 olarak gelmesi beklenen yeni bir model için hazırlanıyor. Birkaç hafta önce, web’de yayınlanan görseller sayesinde erkenden bilgi edindik. Şimdi de aynı kaynak cihazın özelliklerini ortaya çıkardı.

Söylentilere göre, Galaxy Tab A8 (2021), 10.5 inç TFT WUXGA (1920 x 1200) ekrana sahip olacak. Samsung’un Galaxy Tab A7 2020 ile birlikte gelen 10.4 inçlik ekranı kullanmamasına şaşırdık doğrusu.

Geçmiş raporlara göre, bu cihaz Ekim ayında satışa sunulup bir Snapdragon yonga setine sahip olacak. Bellek seçenekleri, 3GB veya 4GB RAM arasında değişirken, depolama 128GB olacak ve bir microSD yuvası da sunacak. Galaxy Tab A8 2021 uygun fiyatlı bir cihaz olacak. Nitekim Samsung, fiyatı düşürmek için bir TFT LCD panel kullanıyor. Kaynaklar cihazın, FullHD+ çözünürlüğe (1200p) sahip olacağını da söylüyor.

Source/OnLeaks

Galaxy Tab A8 2021’in 246.7 x 161.8 x 6.9 mm (arka kamera çıkıntısı dahil 8.7 mm) ölçülerinde olduğu söyleniyor. Dolby Atmos tarafından desteklenen dört hoparlöre sahip olacak. Bu yeni Samsung tablet, bir LTE versiyonuyla da sunulabilir, ancak yalnızca Wi-Fi modelinden biraz daha pahalı olması bekleniyor.

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