Samsung Galaxy Tab A8 2021’in Teknik Detayları Sızdırıldı

Samsung, Galaxy Tab A serisi için uygun fiyatlı yeni bir tablet hazırlıyor ve ilk görüntüler geçen hafta ortaya çıktı. Listeye göre bu cihaz Galaxy Tab A8 2021 olarak adlandırılacak ve son bilgilere göre Ekim ayında satışa sunulup bir Snapdragon yonga setine sahip olacak.

Bellek seçenekleri, 3GB veya 4GB RAM arasında değişirken, depolama 128GB olacak ve bir microSD yuvası da sunacak. Galaxy Tab A8 2021 uygun fiyatlı bir cihaz olacak. Nitekim Samsung, fiyatı düşürmek için bir TFT LCD panel kullanıyor. Kaynaklar cihazın, FullHD+ çözünürlüğe (1200p) sahip olacağını da söylüyor.

Galaxy Tab A8 2021’in 246.7 x 161.8 x 6.9 mm (arka kamera çıkıntısı dahil 8.7 mm) ölçülerinde olduğu söyleniyor. Dolby Atmos tarafından desteklenen dört hoparlöre sahip olacak. Bu yeni Samsung tablet, bir LTE versiyonuyla da sunulabilir, ancak yalnızca Wi-Fi modelinden biraz daha pahalı olması bekleniyor.

Samsung’un bu yeni tabletini Samsung Galaxy S21 FE ile tanıtması bekleniyor. Fakat ne Galaxy S21 FE‘nin ne de Samsung Galaxy Tab A8‘in lansman tarihi belirlenmedi.

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