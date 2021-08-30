Samsung Galaxy S21 FE, 8 Eylül’de Görücüye Çıkabilir!

Temmuz ayının ilk haftasında, Samsung’un yeni Galaxy S21 FE 5G telefon, TENAA sertifikasyon sitesinde tüm özellikleriyle görüldü. Yakın zamanda telefon, Bluetooth SIG ve Google Play Console’da görüldü ve yakında piyasaya sürülebileceğini belirtti. Şimdi ise Galaxy S21 FE 5G’nin 8 Eylül’de duyurulacağı söyleniyor.

Güvenilir kaynağımız, Galaxy S21 FE‘nin 8 Eylül’de satışa sunulacağından oldukça emin. Galaxy S21 FE 5G 155.7 x 74.5 x 7,8 mm ölçülerinde ve 176 gram ağırlığınde olacak.

FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. 32 megapiksel ön kamerası var ve arka tarafta 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel telefoto kamera bulunuyor.

Snapdragon 888 işlemck Galaxy S21 FE 5G’ye güç sağlıyor. 8 GB RAM’e sahip olan telefonda 128 GB / 256 GB dahili depolama yer alıyor. 25W hızlı şarjı, 15W kablosuz şarjı ve 4.5W ters kablosuz şarjı destekleyebilen 4.370mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

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