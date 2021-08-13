Samsung Galaxy S21 FE, Bluetooth Sertifikasına Kavuştu

Samsung Galaxy S21 FE, 2021’in en çok beklenen Samsung akıllı telefonu diyebiliri,. Cihazın yeni Galaxy Z telefonlarıyla birlikte piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Ancak ne yazık ki lansman, Ekim ayına kadar ertelendi ve şimdi de Bluetooth SIG sertifikası aldı.

İlginç bir şekilde, birinci sınıf bir akıllı telefon olmasına rağmen cihaz, son çıkan Bluetooth 5.2 sürümüyle değil, Bluetooth 5.0 ile gelecek. Bluetooth sürümü dışında, sertifika telefon hakkında başka bir şey söylemiyor. Ancak, önceki sertifikalar ve sızıntılar aracılığıyla Galaxy S21 FE hakkında neredeyse her şeyi biliyoruz.

Galaxy S21 FE’nin TENAA listesi, 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlük, 19.5:9 en boy oranı ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunan 6,4 inç AMOLED panele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

TENAA listesi, S21 FE’nin 12 megapiksel ön kameraya sahip olacağını ve arka kamera kurulumunun 32 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ikincil lens ve 8 megapiksel üçüncü kameradan oluşacağını belirtiyor. Muhtemelen, önceki raporlar S21 FE’nin 32 megapiksel ön kameraya ve 12 + 12 + 8 megapiksel üçlü arka kameraya sahip olduğunu iddia ettiği için listede bir hata var.

S21 FE’ye güç veren 2.8GHz işlemci, Snapdragon 888 olacak gibi görünüyor. Amiral gemisi telefon, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı ile gelebilir. Telefon, Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışacak ve hızlı şarjı destekleyen 4.370mAh dereceli bir pilden güç alacak.

S21 FE, 155,7 x 74,5 x 7,9 mm ölçülerinde ve 176 gram ağırlığında olarak görücüye çıkacak. Geçmişte ortaya çıkan sızdırılmış görüntüler, Samsung’un S21 FE‘yi birden fazla renkte piyasaya süreceğini ortaya koydu. Listede ayrıca S21 FE’nin toza ve suya dayanıklı bir şasi ile donatılacağı da belirtiliyor.

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