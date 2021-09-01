Samsung, Galaxy S21 Serisi İçin One UI 4 Beta Testini Onayladı!

Google, son Android 12 mobil işletim sistemini duyurdu ve kararlı yapıyı bu ay içinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yeni işletim sistemini çalıştıran ilk cihazın, bu yıl Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanan Pixel 6 serisi olması bekleniyor.

Birçok akıllı telefon üreticisi, akıllı telefonları için Android 12 güncellemelerini yayınlamaya çalışıyor. Samsung ise resmi Android 12 Beta programına katılmayan tek büyük Android telefon üreticisi olmasına rağmen ilklerden biri olacak.

Samsung, şirketin amiral gemisi akıllı telefonlarından üçü (Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra) için One UI 4 Beta‘yı bu ay, yani Eylül ayında kendi iç pazarında test etmeye başlayacağını doğruladı.

Şirketin, Android 12 işletim sistemine dayalı One UI 4’ü test etmek için daha fazla cihaz eklemesi bekleniyor. Raporlara göre Samsung Galaxy S20 serisi akıllı telefonlar, Ekim ayında beta testine katılma fırsatı yakalayabilir.

Samsung, Galaxy S21 serisi için Android 12 tabanlı One UI 4.0 beta‘nın gelişini resmi olarak duyurdu. Güncellenmiş simgeler ve renkler ve Android 12’nin Material You öğesi dahil olmak üzere birkaç büyük kullanıcı arayüzü değişikliği ile birlikte gelecek. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 888 ve Exynos 2100‘e optimizasyonların yanı sıra Samsung Knox ve Samsung Notes Uygulamasında iyileştirmeler getirebilir.

Ayrıca bkz: Android 12 Beta Nasıl Kurulur – Adım Adım Rehber