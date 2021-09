Samsung, Galaxy S21 Serisi İçin One UI 4 Beta Testini Onayladı!

Samsung, şirketin amiral gemisi akıllı telefonlarından üçü (Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra) için One UI 4 Beta'yı bu ay, yani Eylül ayında kendi iç pazarında test etmeye başlayacağını doğruladı. Şirketin, Android 12 işletim sistemine dayalı One UI 4'ü test etmek için daha fazla cihaz eklemesi bekleniyor. Raporlara göre Samsung Galaxy S20 serisi akıllı telefonlar, Ekim ayında beta testine katılma fırsatı yakalayabilir.