Android 12 Beta Nasıl Kurulur – Adım Adım Rehber

Android 12 beta, işletim sistemine kararlılık geliştirmeleri getiriyor ve neredeyse piyasaya sürülmeye hazır. Google, asıl amacının Android 12’yi “daha sezgisel, daha iyi performans gösteren ve daha güvenli” hale getirmek olduğunu söylüyor. Bu yazımızda Android 12’nin son beta güncellemesini nasıl edineceğinizi ele alıyoruz.

Hangi Telefonlar İçin Geçerli ?

Google bu güncellemeleri ilk olarak kendi markasının telefonlarına getiriyor bu anlamda Pixel 3 ve üstü bir cihaza, bir de USB kablosuna ihtiyacınız var.

Uyumlu Pixel telefonlar arasında Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G ve Pixel 5 bulunuyor.

Uygun Dosyaları İndirin

Başlamadan önce cihazınıza uygun dosyayı indirmelisiniz. Verilerinizi riske atmamak için kendi dosyalarınızı yedeklemeniz gerektiğini belirtelim.

Buraya Tıklayarak OTA görüntüsüne erişebilirsiniz.

Telefonunuzu Hazırlayın

Dosyayı yükledikten sonra, OTA’yı uygulamak için telefonunuzu Kurtarma Modunda yeniden başlatmanız gerekir. Ardından, Android 12 beta’yı yüklemeye hazır olacaksınız.

-Öncelikle telefonunuzu kapatın.

-Ardından, Güç ve Sesi Kısma düğmelerini aynı anda basılı tutun.

-Önyükleyici menüsü şimdi görünecek. Kurtarma Moduna geçmek için ses düğmelerini kullanın.

-Güç düğmesine tıklayarak Kurtarma Modu’nu seçin.

-Üzerinde ünlem işareti olan bir Android robotu ile karşılaşacaksınız. Şimdi güç düğmesine ve ses açma düğmesine yaklaşık bir saniye basın.

-Ardından, ses düğmelerini kullanın ve güncelleme uygula seçeneğine ilerleyin.

-Son olarak, bir OTA’yı nasıl yükleyeceğinizi söyleyen boş bir ekran göreceksiniz.

Android 12’yi Bilgisayardan Yükleme

Artık telefonunuz hazır olduğuna göre, sihri gerçekleştirme zamanı.

-Telefonu USB kablosuyla PC’nize bağlayın. Bilgisayarınızda ADB araçlarının kurulu olması gerektiğini unutmayın.

-Windows’ta Komut İstemi girin. Linux veya Mac’te Terminal’i kullanmalısınız. Windows kullanıcıları için, klasörü depoladığınız yere gittiğinizden emin olun.

-Ardından, Windows için adb sideload veya Mac/Linux için ./adb sideload girmelisiniz.

-Şimdi .zip klasörün adını girmelisiniz.

-Tamamlandığında, telefonunuz Kurtarma Moduna döner ve USB kablosunu çıkarabilirsiniz.

-Ses tuşlarıyla Şimdi Yeniden Başlat’a gidin ve güç düğmesine basın. Artık Andorid 12’nin son beta güncellemesine Pixel telefonunuzla erişebilirsiniz.