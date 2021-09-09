Android 12.1 Güncellemesi Şimdiden Gündemde!

Google, Android 12 işletim sisteminin son beta sürümünü yayınladı ve yakında şirket aynı kararlı sürümünü resmi olarak yayınlayacak. Android 12 kararlı sürümü henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, bir üst versiyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Ayrıca rapor, bu yeni güncellemenin piyasaya sürüldükten sonra Pixel 6 serisi telefonlara çok yakında sunulması gerektiğini de ekliyor. Bu, Google’ın Android işletim sistemi için dot güncellemeleri adı verilen küçük sürüm güncellemelerini yayınlamayı bırakması nedeniyle ilginç bir gelişme.

Google, geliştiricilere, uygulamalarını Android 12’nin sunduğu çerçeve API’si olan hedef API 31 düzeyine güncellemeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor. İşlemcisi 29 iken Android 11 için API seviyesi 30 olarak belirtiliyor.

Görünüşe göre Google, Android 12 ve Android 13 arasında, kullanıcı tarafından görülebilen sürüm numarasında bir değişiklikle Android 12.1 sürümüyle sonuçlanan bir geçici güncelleme yayınlayacak. Ayrıca yeni API düzeyine yeni bir sürüm numarası eşlik etmeyebilir ve başka bir form faktörüne hedeflenebilir.

Ayrıca bkz: Android 12 Beta Nasıl Kurulur – Adım Adım Rehber