Samsung Galaxy S21 FE, Bir Kez Daha Geekbench’te!

Samsung Galaxy S21 FE, son zamanlarda haberlere konu oluyor. Yakın tarihli bir rapora göre, amiral gemisi akıllı telefon Ağustos ayında piyasaya sürülecek. Galaxy S21 modellerinden daha uygun fiyatlı olması beklenen cihazın Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 ile birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Samsung Galaxy S21 FE daha önce 6GB RAM içeren GeekBench veritabanında görünmüştü. S21 FE’nin 8GB RAM sürümü alacağını gösteren yeni bir GeekBench listesi tespit edildi. 8GB RAM’e sahip yeni Galaxy S21 FE, Samsung SM-G990B model numarasıyla karşımıza çıktı.

Liste ilk olarak 9 Haziran’da GeekBench veritabanında yayınlandı. Yeni model, 8 GB RAM’in yanı sıra Android 11 işletim sistemi ve kod adı Lahaina olan Qualcomm işlemci ile birlikte geliyor. Bunun Snapdragon 888 işlemci olduğunu zaten biliyoruz.

Bu, her iki modelin de aynı işlemciye sahip olacağı ve Exynos 2100 sürümüne sahip olmayacağı anlamına geliyor. Exynos 2100 işlemciye sahip bir model olacaksa bile bu şu anda bilinmiyor. Bu arada cihaz, 592’lik tek çekirdekli bir test puanına ve 2610’luk çok çekirdekli bir puanı da beraberinde getiriyor.