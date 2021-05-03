Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Kamera Tasarımı Sızdırıldı!

Samsung Galaxy Z Fold 2, daha iyi özelliklere, çentiksiz bir ekrana ve daha büyük bir kapak ekranına sahip olduğu için orijinal Galaxy Fold’a göre iyi bir model olmayı başardı. Yeni bir sızıntı, Galaxy Z Fold 3’ün de Galaxy Z Fold2’ye göre büyük bir yükseltme olacağını ortaya koyuyor.

Samsung’un göz bebeği Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 serisinde bulunan Contour Cut kamera modülünden farklı olan yeni bir arka kamera tasarımına sahip olabilir. Sızan görüntüler, içinde üç kamera ve bir LED flaş bulunan dikey bir kamera modülü olduğunu gösteriyor.

Birden fazla rapor, Galaxy Z Fold 3’ün S Pen kalemi için destek taşıyacağını iddia etti. Yeni sızıntı, Z Fold3 kullanıcılarının bir video görüşmesi sırasında S Pen’i kullanarak notlar yazabileceklerini de gözler önüne seriyor.

Raporlar, katlanabilir telefonun S Pen için özel bir yuvaya sahip olacağını iddia etse de, kalemin ayrı olarak mı satılacağı yoksa cihazın içinde mi bulunacağı henüz onaylanmadı. S Pen, kullanıcının katlanabilir ekrana zarar vermemesini sağlayacak ince bir uca sahip gibi görünmüyor.

Galaxy Z Fold 3’ün dünyanın ekran altı kameralı ilk katlanabilir telefonu olması bekleniyor. Bu, Z Fold 3’ün önceki modellerden daha yüksek bir ekran/gövde oranı sunmasına olanak tanıyacak. Cihazın dış tarafında da Gorilla Glass Victus koruması ile gelmesi bekleniyor.

Ekran içi kamera ve S Pen kalemi gibi yeni özelliklerin eklenmesi, Galaxy Z Fold3’ün pahalı bir fiyat etiketi ile gelmesine neden olabilir. Samsung, Z Fold 3’ün gelişini henüz onaylamasa da şirketin Temmuz ayında 3. nesil katlanabilir telefonun yanı sıra Galaxy Z Flip3 kapaklı modelini de duyuracağı söyleniyor.