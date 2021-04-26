Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 Geliyor!

Samsung’un bu yıl içinde iki yeni katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu telefonlara, önemli tasarım yükseltmeleriyle geleceği bildirilen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 de dahil diyebiliriz.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Galaxy Fold ve Galaxy Flip, paslanmaz çelik alternatifi kadar güçlü olmayan alüminyum tabanlı bir çerçeveye sahip olabilir. Bu çerçeve sahiden de şık görünebilir.

Fakat alüminyum kullanmanın bir başka dezavantajı, belirli bir süre boyunca gücünü kaybetme eğiliminde olması diyebiliriz. Bu özellikle katlanabilir bir telefon için kötü bir seçim olmuş.

Ayrıca, ticari marka başka herhangi bir malzemeden de bahsetmiyor. Ancak şirketin Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’ün çerçevesine ekstra güç katmak için karbon ve titanyum sunması bekleniyor.