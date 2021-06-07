Samsung, Galaxy Z Flip 3’ün Renk Seçenekleri Belli Oldu!

Güney Kore’li dev Samsung, yılın başından beri sunduğu amiral gemisi Galaxy S21 ve orta segment yeni A serisi modelleriyle piyasanın hakimi olmuştu. Şirket bir akıllı telefon pazarında katlanabilir modellerini sunarak pazara tamamiyle hakim olmak istiyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylardan beri sızıntısı olan yeni Galaxy Z Flip 3‘ün bugün başka bilgileri ortaya çıktı.

IceUniverse tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre cihazın bazı renk seçenekleri belli oldu. Şirket yeni katlanabilir modelinde bir öncekilere göre daha açık tonlarda renkler kullanacak gibi duruyor. Sızdırılan renk bilgisine baktığımızda ise cihazın açık menekşe, siyah, yeşil ve bej renk seçeneklerinin olacağı tahmin ediliyor.





Dört renk seçeneği ile gelecek olan cihazın Leasker‘a göre gelecek ay yapılacak olan Galaxy Unpacked etkinliğinde ortaya çıkacağı ve daha fazla renk seçeneğine sahip olacağı söyleniyor. Tabi bugün sızdırılan bilgilerin yanı sıra cihaza ait olduğu söylenen bazı görsellerde paylaşıldı. Paylaşılan bu görsellere baktığımızda cihazın dört rengi içeren bir detayının olduğunu görebiliyoruz.





Sızdırılan diğer bilgilere baktığımızda ise cihazın Gorilla Glass Victus bir dış cam ile korunacağı ve ayrıcı dikey bir kamera kurulumuna sahip olacağı bildiriliyor. Bir önceki nesile göre daha ince çerçeveler ile gelecek olan Galaxy Z Flip 3‘ün 15 W bir adaptörü olacağı biliniyor. Samsung‘un bu yeni modelini Ağustos ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.