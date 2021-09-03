Samsung Galaxy S21 FE’nin Hızlı Başlangıç Kılavuzu Sızdırıldı

Samsung’un yeni nesil S serisine son yıllarda bir de Fan Edition olarak bilinen FE modeller de ekleniyor. Samsung Galaxy S21 FE‘nin de yakında görücüye çıkması bekleniyor. Söz konusu telefonun hızlı başlangıç kılavuzu bugün gün yüzüne çıktı ve cihaz hakkında bazı detayları gözler önüne serdi.

Kılavuz, telefonun taşıyıcı tarafından sunulacağını ve lansmanın yakın olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kullanıcılar için bazı önemli bilgilerin yanı sıra uygun fiyatlı amiral gemisi cihazın canlı görüntülerini de doğruluyor.

Galaxy S21 FE, temel olarak Galaxy S21 serisinde bulunan amiral gemisi özelliklerini uygun bir fiyata sunabilmesi nedeniyle merakla beklenen telefonlar arasında yer alıyor. Cihaz, geçen yıl piyasaya çıktığında bir hit olan Galaxy S20 FE‘nin bir üst modeli olacak.

Kılavuz, S21 FE’nin bir MicroSD karta sahip olmayacağını gösteriyor. Eski bilgilere bakacak olursak, Galaxy S21 FE 5G 155.7 x 74.5 x 7,8 mm ölçülerinde ve 176 gram ağırlığında olacak.

FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. 32 megapiksel ön kamerası var ve arka tarafta 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel telefoto kamera bulunuyor.

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