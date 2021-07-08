İşte Samsung Galaxy S21 FE’nin Tüm Özellikleri!

Samsung’un Galaxy S21 FE amiral gemisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Bazı raporlar, şirketin devam eden küresel çip sıkıntısı sorunu nedeniyle S21 FE’nin piyasaya sürülmesini Ekim ayına ertelediğini iddia etti. Ancak, Çin’in TENAA sertifikasyon sitesinde görünen akıllı telefonun Ekim’den daha erken piyasaya sürülebileceği görülüyor. İşte Samsung Galaxy S21 FE’den beklenilen tüm özellikler…

Samsung Galaxy S21 FE’nin Tüm Özellikleri (Söylentiler)

Galaxy S21 FE’nin TENAA listesi, 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlük, 19.5:9 en boy oranı ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunan 6,4 inç AMOLED panele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

TENAA listesi, S21 FE’nin 12 megapiksel ön kameraya sahip olacağını ve arka kamera kurulumunun 32 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ikincil lens ve 8 megapiksel üçüncü kameradan oluşacağını belirtiyor. Muhtemelen, önceki raporlar S21 FE’nin 32 megapiksel ön kameraya ve 12 + 12 + 8 megapiksel üçlü arka kameraya sahip olduğunu iddia ettiği için listede bir hata var.

Galaxy S21 FE’nin TENAA görüntüsü

S21 FE’ye güç veren 2.8GHz işlemci, Snapdragon 888 olacak gibi görünüyor. Amiral gemisi telefon, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı ile gelebilir. Telefon, Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışacak ve hızlı şarjı destekleyen 4.370mAh dereceli bir pilden güç alacak.

S21 FE, 155,7 x 74,5 x 7,9 mm ölçülerinde ve 176 gram ağırlığında olarak görücüye çıkacak. Geçmişte ortaya çıkan sızdırılmış görüntüler, Samsung’un S21 FE‘yi birden fazla renkte piyasaya süreceğini ortaya koydu. Listede ayrıca S21 FE’nin toza ve suya dayanıklı bir şasi ile donatılacağı da belirtiliyor.