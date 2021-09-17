Samsung Galaxy S21 FE, Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Samsung hayranları merakla Galaxy S21 FE 5G‘nin gelişini bekliyor. Son raporlar, şirketin akıllı telefonu Ekim ayında açıklayabileceğini iddia etti. Destek sayfası Samsung Almanya’nın web sitesinde yayına girdiği için S21 FE‘nin lansman tarihi çok da uzak olmayabilir.

Erken destek sayfası listesinde Galaxy S21 FE 5G‘nin özellikleri hakkında bilgi yok. Yalnızca SM-G990B/DS model numarasını gösteriyor. Son raporlara dayanarak S21 FE’nin farklı pazarlar için Snapdragon 888 veya Exynos 2100 yonga setiyle gelebileceği söyleniyor.

Galaxy S21 FE 5G 155.7 x 74.5 x 7,8 mm ölçülerinde ve 176 gram ağırlığında olacak. FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. 32 megapiksel ön kamerası var ve arka tarafta 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel telefoto kamera bulunuyor.

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Snapdragon 888 işlemck Galaxy S21 FE 5G’ye güç sağlıyor. 8 GB RAM’e sahip olan telefonda 128 GB / 256 GB dahili depolama yer alıyor. 25W hızlı şarjı, 15W kablosuz şarjı ve 4.5W ters kablosuz şarjı destekleyebilen 4.370mAh pil ile gelmesi bekleniyor.