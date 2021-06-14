Galaxy Z Flip 5G, Haziran 2021 Yaması ABD’ye Sunuldu!

Nisan, Mayıs ve Haziran 2021 güvenlik yamalarını ilk sunan marka olan Samsung, hız kesmeden yeni Haziran 2021 yamasını birçok cihazına yaymaya devam ediyor. En son Galaxy Note 10 serisi için sunulan yeni yama bundan daha önce Galaxy Z Flip 5G için Avrupa, Asya bölgelerinde zaten sunulmuştu. Ancak bugün ortaya çıkan habere göre yeni yamanın ABD‘de ki Galaxy Z Flip 5G kullanıcılarına da gönderildiği bildirildi.

SM-F707U model numaralı cihazlara gönderilen yeni güncelleme ile birlikte cihazda meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılmış oluyor. Ayrıca Samsung, bu güncellemesiyle birlikte yeni Haziran 2021 yamasını dünya çapında 70‘in üzerinde Galaxy cihazına göndermiş oluyor.

F707USQS2CUE1 sürüm numarasıyla gelen yeni güncelleme, Samsung‘tan ve Google’dan meydana gelen tüm güvenlik açıklarının yanı sıra aynı zamanda hata düzeltmelerini de beraberide getiriyor. Ayrıca iyileştirilen stok uygulamalar sayesinde cihazın genel performansı arttırılıyor. Eğer sizde ABD’de bir Galaxy Z Flip 5G kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güncellemenin ülkemize de ulaştığı daha önceden bildirilmişti. Samsung, bu güncellemesiyle birlikte Galaxy Z Flip 5G modelini üç yıl daha destekleyecek. Bu üç yıl içerisinde cihaz iki büyük Android sürüm güncellemesi alacak. Son yıllarda ise güvenlik ve hata düzeltmeleriyle cihaz güncellenmeye devam edecek.