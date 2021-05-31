Galaxy Z Flip 5G, Mayıs 2021 Güncellemesini Aldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıldan beri cihazlarını güncelleme konusunda oldukça iyi adımlar atmaya başladı. Şirket kararlı bir şekilde sürdürdüğü bu güncelleme politikasıyla birçok cihazını güncel tutarak kullanıcılarını memnun etmiş durumda. Bununla birlikte şirket daha fazla ileri giderek Nisan, Mayıs ve Haziran güvenlik yamalarını ilk sunan marka olmuştu. Mayıs 2021 güvenlik yamasını en son Galaxy Note 8 için sunan şirket, bugün yeni ortaya çıkan bilgilere göre güncellemeyi Galaxy Z Flip 5G içinde gönderiyor.

Tabi bu güncellemeyi alan model ABD pazarındaki modeller oluyor. Çünkü şirket Galaxy Z Flip 5G için yeni Haziran 2021 güvenlik yamasını Avrupa ve diğer tüm dünya ülkeleri için geçtiğimiz haftalarda sunmuştu. Ancak ABD pazarındaki kullanıcılar Nisan yamasında kalmıştı, bugün ise ABD’de ki kullanıcılar cihazlarını Mayıs 2021 yamasına güncelleyebilir durumdalar. İlerleyen günlerde Haziran yamasınında gelmesi beklenen ABD’de ki Galaxy Z Flip 5G kullanıcılarının cihazlarının güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmelerinde fayda var.

F707USQU2CUD9 sürüm numarasıyla gelen güncelleme içerisinde aynı zamanda çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerde barındrıyor. Ayrıca cihazın içerisinde hem Android hem de kullanıcı arayüzünden meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılıyor. Bununla birlikte Samsung ve Google‘dan meydana gelen bütün hata düzeltmeleri bu güncellemeyle giderilmiş oluyor.

Bu güncelleme sadece ABD pazarındaki kullanıcılara sunuluyor. Galaxy Z Flip 5G, 2020 yılının Ağustos ayında Android 10 ile piyasaya sürülmüştü. Cihaz bundan beş ay önce yeni Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini almıştı. En son olarak ise One UI 3.1‘e güncellenen cihaz, şimdi de aylık güvenlik yamalarını almaya devam ediyor.