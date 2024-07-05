Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 10 Temmuz’da gerçekleştirilecek ve etkinlik kapsamında marka, pek çok yeni ürününü tanıtacak. Samsung Galaxy Watch Ultra, Watch 7, Galaxy Z Fold 6, kablosuz kulaklık Galaxy Buds 3, Samsung akıllı yüzük Galaxy Ring, lansmanda tanıtımı yapılacak cihazlardan bazıları. Z Flip 6 da Galaxy Unpacked’da görücüye çıkacak ancak hala bazı özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ortaya çıkan Galaxy Z Flip 6 ekran özelliği şaşırttı, işte ayrıntılar…

Galaxy Z Flip 6 Ekran Özelliği Şaşırttı, İşte Detaylar!

Galaxy Z Flip 6’nın selefine göre daha yüksek bir fiyatla piyasaya çıkacağı sızdırılmıştı. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri ortaya çıktı. Z Flip 6 ekran özelliklerine bakıldığında özellikle kapak ekranının kalitesi düşmüş görünüyor. Z Flip 5 modeline göre daha yüksek bir fiyatla gelecek olan Z Flip 6’nın ekran kalitesindeki bu düşüş oldukça şaşırtıcı oldu.

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Z Flip serisinin 3 ve 4 modellerinde 1,9 inç büyüklüğünde ekran, Z Flip 5 modelinde ise 3.4 inç büyüklüğünde bir panel kullanılmıştı. Flip 6 modeli de 3.4 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek ancak bu kez IPS LCD panel kullanılmış durumda. Diğer modellerde ise Super AMOLED ekran kullanılmış idi.

Akıllı telefon piyasasında artık son teknolojik OLED paneller yaygınlaşmış durumda. IPS LCD panelin Samsung’un bu pahalı telefonunda kullanılmış olması şaşırtıcı bir gelişme oldu. Daha kullanışlı olan OLED paneller özellikle siyah renk konusunda üstün bir teknolojiye sahip. Daha iyi siyahlar üretmek için piksel gücünü kesen OLED ekranlar batarya dostu bir kullanım sunmakta. Cihazın ortaya çıkan ekran özelliklerini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Fiyatı ve Ortaya Çıkan Bazı Özellikleri

Galaxy Z Flip 6’nın sızdırılan diğer ekran özelliklerine baktığımızda 6.7 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ve 120 Hz tazeleme hızı sunan bir iç ekran ile geleceği görülmekte. Dış ekranı ise 3.4 inç büyülüğünde IPS teknolojisine sahip FHD+ çözünürlük sunan bir ekran barındırmakta. Bunların yanı sıra Samsung Galaxy Z Flip 6 fiyatı da sızdırılan bilgiler arasında. Buna göre cihazın yaklaşık 1100 dolar civarında başlangıç fiyatına sahip olacağı söylenmekte.

Galaxy Z Flip 6’in Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden gücünü alacağı söylenmekte. Yüksek bir performansa sahip olacağı düşünülen cihazın kamera tarafında ise 50 MP’lik bir ana sensör yer almakta. Cihazın diğer tüm detayları 10 Temmuz tarihinde belli olacak ve biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.