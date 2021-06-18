Galaxy Z Fold 2, Haziran 2021 Yamasını Almaya Başladı!

Güney Kore’li dev Samsung, piyasaya yeni model sunmanın yanı sıra cihazlarını güncellemeyi de ihmal etmiyor. Şirket geçtiğimiz yıldan beri 400’e yakın akıllı cihazını güncellemeyi başardı. Hatta aylık yamalardan Nisan, Mayıs ve Haziran 2021‘i ilk sunan marka oldu.

Bugün ise firma Haziran 2021 yamasını daha fazla cihazına yaymaya devam ediyor. Bilindiği üzere Avrupa pazarındaki Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına gönderilen yeni Haziran 2021 yaması şimdi de ABD’de ki kullanıcılara ulaşmış durumda. Haziran’a girmeden başlayan güncelleme gönderimi 18 günde 100’den fazla cihaza ulaştı.

Galaxy Z Fold 2 (SM-F916U) modeline sunulan yeni güncelleme cihazın içerisinde meydana gelen bütün güvenlik açıklarını kapatıyor. F916USQS1DUE3 sürüm numarasıyla gelen güncelleme içerisinde aynı zamanda çeşitli hata düzeltmelerini ve iyileştirmelerini beraberinde getiriyor. Cihazın içerisinde 60‘ın üzerinde meydana gelen tüm güvenlik ve gizlilik ihlallerini düzelten güncelleme aynı zamanda Samsung ve Google tarafından oluşan bütün hataları düzeltiyor. Güncellemenin ilerleyen günlerde ABD’nin birçok eyaletine yayılması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 2, 2020 yılının başlarında Android 10 ve One UI 2.5 ile piyasaya sürülmüştü. Cihaz bu yılın başlarında ise yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesine kavuşmuştu.