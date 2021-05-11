Galaxy Z Fold 3’ün Kamera Ayrıntıları Belli Oldu!

Bilindiği üzere Samsung, akıllı telefon pazarında yeni katlanabilir modelleriyle lider konumda olmaya devam ediyor. Şirketin bu yıl Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 olmak üzere iki yeni katlanabilir akıllı telefon modeli daha sunması bekleniyor. Bugün ise bu modellerden biri olan Galaxy Z Fold 3‘ün kamera detayları sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere baktığımızda yeni modelin bir önceki nesile benzer bir kamera yapasıyla geleceği tahmin ediliyor.

@FrontTron tarafından paylaşılan bilgilere göre cihazın ön tarafında Sony‘nin 10 Megapiksel IMX374 sensörü yer alacak. Burada ki en büyük yenilik ise ekran altı kamera teknolojisinin bu modelde kullanılacak olması. 16 Megapiksel Sony IMXX71 sensörüyle birlikte bu sayede daha fazla erkan alanı kullanıcılara sunulmuş olacak.

Z Fold3 Camera

Front:

(cover-punchhole) 10MP / Sony 1.22um IMX-374

(foldable-upc) 16MP / Sony 1.00um IMX-x71

Rear:

12MP+12MP+12MP https://t.co/j5lrP4owxo — Tron ❂ (@FrontTron) May 10, 2021

Paylaşılan diğer bilgilere baktığımızda ise, cihazın arka tarafında 12 Megapiksel ana olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu yer alacak. Bu merceklerden bir tanesinin 3x periskop olması bekleniyor. Bir diğerinin ise makro veya derinlik olacağı bildiriliyor. Cihazın kamera çözünürlükleri bir önceki model ile hemen hemen aynı durumda. Yeni modelin diğer sızdırılan bilgilerine baktığımızda ise cihazda, S Pen desteği ve gövdesinde S Pen kılıfının yer alacağı tahmin ediliyor.

Telefonun içerisinde Snapdragon 888 yonga seti (bazı pazarlarda Exynos) ve 25 W hızlı şarj destekli 4.400 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bununla birlikte cihazın suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunacak. Yeni modelin 6.2 inç bir dış ekranı ve tamimiyle açılınca 7.5 inçlik büyük bir ekranı bulunuyor. İki ekranda 120 Hz tazeleme hızına sahip. Samsung‘un yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3‘ü birlikte Ağustos ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.