Ana Sayfa » Akıllı Telefon Galaxy Z Fold 6 Geekbench Performans Sonuçları Açıklandı Akıllı Telefon Galaxy Z Fold 6 Geekbench Performans Sonuçları Açıklandı Emine Emre 2 Görüntüleme

Bilgisayar, telefon gibi cihazların performansını ölçmede kullanılan program Geekbench’de Galaxy Z Fold 6 performansı test edildi. Galaxy Z Fold 6 Samsung’un katlanabilir cihazı ve çıkışı merakla bekleniyor. Peki Galaxy Z Fold 6 Geekbench performans sonuçları nasıl, bakalım…

Galaxy Z Fold 6 Geekbench Performans Sonuçları Belli Oldu

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 Geekbench 6 performans testine sokuldu. Test sonuçları ise açıklandı ancak öncelikle Geekbench 6 listesi nedir, açıklayalım…

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Geekbench 6; teknolojik cihazların performanslarını ölçmek için tasarlanmış olan Geekbench’in altıncı sürümü olarak karşımıza çıkmakta. Geekbench 6 yazılımı cihazların işlemci ve bellek performanslarını ölçmede kullanılıyor ve karşılaştırmalı performans analizi imkanı sunuyor. Bu kapsamda Geekbench 6 listesi de altıncı sürümde yapılan testlerin sonuçlarını aktaran bir veritabanı olarak tanımlanabilir.

Performanslar analizi testine sokulan Galaxy Z Fold 6’nın yayınlanan puan tablosunda görüldüğü üzere cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti kullanılmış durumda. Cihazın ortalama puanı dikkate alındığında ise Snapdragon 8 Gen 3 çip setine sahip bir telefon için biraz düşük bir performans göstermiş denilebilir.

Galaxy Z Fold 6 12 GB’lık RAM ve Android 14 işletim sistemi ile gelecek. Raporda yer alan bilgilere göre cihaz, kod adı “ananas” olan 8 çekirdekli bir yonga seti ve Adreno 750 GPU barındırmakta. Geekbench 6 test neticesine göre telefon; tek çekirdekte 1964, çoklu çekirdekte ise 6619 puan almış. Samsung’un katlanabilir telefondaki bir önceki serisi olan Galaxy Z Fod 5 ise bahse konu test kapsamında tek çekirdekte 1943 ve çoklu çekirdekte ise 5123 puana sahip olmuştu.

Galaxy Z Fold 6 Geekbench Test Sonuçları

Geekbench 6 raporunu liste halinde aşağıdaki gibi sunabiliriz:

Model – Samsung SM-F956U

Tek Çekirdek Puanı – 1964

Çok Çekirdek Puanı – 6619

Test Sürümü – Geekbench 6.3.0 for Android AArch64

İşletim Sistemi – Android 14

Model Kimliği – Samsung SM-F956U

Anakart – Pineapple

Governor – Walt

İşlemci – ARM ARMv8

İşlemci Topolojisi – 1 işlemci, 8 çekirdek

İşlemci Kimliği – ARM implementer 65 architecture 8 variant 0 part 3458 revision 1

Temel Frekans – 2.26 GHz

Küme 1 – 2 çekirdek @ 2.27 GHz

Küme 2 – 2 çekirdek @ 2.96 GHz

Küme 3 – 3 çekirdek @ 3.15 GHz

Küme 4 – 1 çekirdek @ 3.40 GHz

Bellek Boyutu – 10.86 GB

Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri

10 Temmuz 2024 tarihinde tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 6 bilinen özellikleri kısaca aşağıdaki gibi listelenebilir: