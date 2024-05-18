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Galaxy Z Fold 6 Geekbench Performans Sonuçları Açıklandı

Emine Emre Emine Emre
18 Mayıs 2024
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Galaxy Z Fold 6 Geekbench Performans Sonuçları Açıklandı

Bilgisayar, telefon gibi cihazların performansını ölçmede kullanılan program Geekbench’de Galaxy Z Fold 6 performansı test edildi. Galaxy Z Fold 6 Samsung’un katlanabilir cihazı ve çıkışı merakla bekleniyor. Peki Galaxy Z Fold 6 Geekbench performans sonuçları nasıl, bakalım…

Galaxy Z Fold 6 Geekbench Performans Sonuçları Belli Oldu

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 Geekbench 6 performans testine sokuldu. Test sonuçları ise açıklandı ancak öncelikle Geekbench 6 listesi nedir, açıklayalım…

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Geekbench 6; teknolojik cihazların performanslarını ölçmek için tasarlanmış olan Geekbench’in altıncı sürümü olarak karşımıza çıkmakta. Geekbench 6 yazılımı cihazların işlemci ve bellek performanslarını ölçmede kullanılıyor ve karşılaştırmalı performans analizi imkanı sunuyor. Bu kapsamda Geekbench 6 listesi de altıncı sürümde yapılan testlerin sonuçlarını aktaran bir veritabanı olarak tanımlanabilir.

Performanslar analizi testine sokulan Galaxy Z Fold 6’nın yayınlanan puan tablosunda görüldüğü üzere cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti kullanılmış durumda. Cihazın ortalama puanı dikkate alındığında ise Snapdragon 8 Gen 3 çip setine sahip bir telefon için biraz düşük bir performans göstermiş denilebilir.

Galaxy Z Fold 6 12 GB’lık RAM ve Android 14 işletim sistemi ile gelecek. Raporda yer alan bilgilere göre cihaz, kod adı “ananas” olan 8 çekirdekli bir yonga seti ve Adreno 750 GPU barındırmakta. Geekbench 6 test neticesine göre telefon; tek çekirdekte 1964, çoklu çekirdekte ise 6619 puan almış. Samsung’un katlanabilir telefondaki bir önceki serisi olan Galaxy Z Fod 5 ise bahse konu test kapsamında tek çekirdekte 1943 ve çoklu çekirdekte ise 5123 puana sahip olmuştu.

Galaxy Z Fold 6 Geekbench Test Sonuçları

Geekbench 6 raporunu liste halinde aşağıdaki gibi sunabiliriz:

  • Model – Samsung SM-F956U
  • Tek Çekirdek Puanı – 1964
  • Çok Çekirdek Puanı – 6619
  • Test Sürümü – Geekbench 6.3.0 for Android AArch64
  • İşletim Sistemi – Android 14
  • Model Kimliği – Samsung SM-F956U
  • Anakart – Pineapple
  • Governor – Walt
  • İşlemci – ARM ARMv8
  • İşlemci Topolojisi – 1 işlemci, 8 çekirdek
  • İşlemci Kimliği – ARM implementer 65 architecture 8 variant 0 part 3458 revision 1
  • Temel Frekans – 2.26 GHz
  • Küme 1 – 2 çekirdek @ 2.27 GHz
  • Küme 2 – 2 çekirdek @ 2.96 GHz
  • Küme 3 – 3 çekirdek @ 3.15 GHz
  • Küme 4 – 1 çekirdek @ 3.40 GHz
  • Bellek Boyutu – 10.86 GB

Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri

10 Temmuz 2024 tarihinde tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 6 bilinen özellikleri kısaca aşağıdaki gibi listelenebilir:

  • İşlemci – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
  • Bellek – 12GB RAM
  • Ekran – 7.6 inç katlanabilir AMOLED panel
  • Kamera – 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto kamera (3x zoom), 12 MP ultra geniş
  • Ağırlık – 239 gram
  • Kalınlık – 11 mm kapalı durumda
  • İşletim Sistemi – Android 14
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Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

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