GeForce Now’a 28 Yeni Oyun Geliyor – 2 Şubat 2024

Nvidia bulut oyun hizmeti GeForce Now (Game+) gelişimini hızla devam ettirirken ülkemizdeki kullanımı da günden güne artış gösteriyor. Her ay kütüphanesine yeni oyunlar ekleyen GeForce Now’a 28 yeni oyun geliyor. Bu beğenilen yapımların yanı sıra abonelik hizmetlerinde de bir yeniliğe giden Game+, haftalık abonelik servisini kullanıma sundu. İşte Game+’a eklenen Şubat ayı oyunları ve GeForce Now yenilikleri…

GeForce Now’a 28 Yeni Oyun Ekleniyor

Şubat ayında GeForce Now’a 28 yeni oyun ekleniyor ve bunların bazıları ise popüler Acivision Blizzard yapımları. Nvidia’nın paylaştığı listeye göre GeForce Now’a eklenecek haftanın oyunları arasında başta Diablo 4 ve Overwatch 2 olmak üzere Skull and Bones, RAGE, RAGE 2, Nightingale STAR WARS: Dark Forces Remaster, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series de bulunuyor. Oyuncular tarafından sevilen, popüler yapımları kütüphanesine eklemeye çalışan GeForce Now’ın yeni oyunları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bang – On Balls: Chronicles (Steam)

Diablo 4 (Steam)

Overwatch 2 (Steam)

RAGE (Steam)

RAGE 2 (Steam, Epic Games Store ve Xbox PC Game Pass)

Stormgate (Demo Steam)

The Inquisitor (Steam) – 8 Şubat’ta eklenecek

Banishers: Ghosts of New Eden (New release on Steam) – 13 Şubat’ta eklenecek

Solium Infernum (New release on Steam) – 14 Şubat’ta eklenecek

Skull and Bones (New release on Ubisoft) – 16 Şubat’ta eklenecek

The Thaumaturge (New release on Steam) – 20 Şubat’ta eklenecek

Myth of Empires (New re-release on Steam) – 21 Şubat’ta eklenecek

Terminator: Dark Fate – Defiance (Steam) – 21 Şubat’ta eklenecek

Nightingale (New release on Steam) – 22 Şubat’ta eklenecek

Garden Life: A Cozy Simulator (New release on Steam) – 22 Şubat’ta eklenecek

Pacific Drive (New release on Steam) – 22 Şubat’ta eklenecek

STAR WARS: Dark Forces Remaster (New release on Steam) – 28 Şubat’ta eklenecek

Welcome to ParadiZe (New release on Steam) – 29 Şubat’ta eklenecek

Aragami 2 (Xbox ve Microsoft Store)

dotAGE (Steam)

Fort Solis (Steam)

Katamari Damacy REROLL (Steam)

Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)

PAC – MAN MUSEUM+ (Steam)

PAC – MAN WORLD Re-PAC (Steam)

Tales of Arise (Steam)

Tram Simulator Urban Transit (Steam)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)

GeForce Now Abonelik Paketleri ve Ücretleri!

Nvidia’nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now abonelik paketleri 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık şeklinde sunulmakta idi. Şimdi Game+ yeni haftalık premium abonelik hizmetini de kullanıma sunmaya başladı. GeForce Now Haftalık Premium Abonelik paketi kapsamında, haftalık 10 saate kadar hizmete öncelikli bir şekilde erişim sağlayabilecek. Söz konusu paket şu lansmana özel fiyatla kullanıcılara sunuluyor.

GeForce Now haftalık premium paket ücreti 7 Şubat 2024, saat 23:59’a kadar 170 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu zamandan sonra ise paket normal satış fiyatı olarak belirlenen 240 TL bedelle kullanıcıya sunulacak. Game+ kütüphanesinde kullanıcılara 1600’ü aşkın oyun sunulmaktadır.

GeForce Now bulut hizmeti kapsamında diğer abonelik ücretleri (indirimli) ise şu şekildedir: