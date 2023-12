GeForce Now’a Eklenecek Game Pass Oyunları Aralık

Çevrimiçi oyun oynanabilen bulut tabanlı oyun hizmetleri oyuncular tarafından çok sevildi. Bu kapsamda lider platformlardan biri olan GeForce Now kendini sürekli güncelleyerek oyuncuların dikkatini üzerinde toplamayı başarıyor. Türkiye’de GeForce Now by Game+ olarak gelen GeForce Now’a, içerinde Game Pass oyunlarının da yer aldığı bir dizi oyun yüklenecek. İşte GeForce Now’a yeni eklenecek Game Pass oyunları…

GeForce Now’a Yeni Eklenecek Game Pass Oyunları Listesi 2023 Aralık

Nvidia’nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, bu alanda en popüler platformlardan biri. Nvidia GeForce Now hizmeti sayesinde oyunlar bilgisayara indirilmeden de rahat bir şekilde oynanabilmekte. GeForce Now oyun kütüphanesinde 1500’ü aşkın oyun bulunuyor ve bu oyunların arasında Game Pass oyunlarından bazıları da yer almakta.

Geçtiğimiz yaz Microsoft ile Nvidia arasında yapılan anlaşma neticesinde Game Pass oyunlarından bir kısmı GeForce Now kütüphanesine eklenmişti. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Nvidia Geforce Now hizmetini sürekli güncellemekte. Bu kapsamda bahse konu bulut hizmetinde var olan oyun listesi yenilenecek ve yeni oyunlar kütüphaneye eklenecek. Bu oyunlar arasında Game Pass oyunları da yer alıyor.

GeForce Now’a yeni gelecek olan Game Pass oyunları şu şekilde: World War Z: Aftermath, Goat Simulator 3, Against the Storm, Dungeons 4, Hollow Knight, Farming Simulator 22, Ori and the Will of the Wisps, Spirittea. Bunların dışında Steam’den, Epic Games Store’dan ve Ubisoft platformundan da bazı oyunlar GeForce Now’a gelecek ve toplamda 17 oyun kütüphaneye eklenmiş olacak.

Nvidia Geforce Now’a eklenecek yeni oyunların listesi ve yayımlanacağı tarihler aşağıdaki gibidir:

World War Z: Aftermath (PC Game Pass, 5 Aralık)

Goat Simulator 3 (PC Game Pass, 7 Aralık)

(PC Game Pass, 7 Aralık) Against the Storm (Game Pass, 7 Aralık)

Dungeons 4 (Game Pass)

Hollow Knight (Game Pass)

Farming Simulator 22 (Game Pass)

(Game Pass) Ori and the Will of the Wisps (Game Pass)

Spirittea (Game Pass)

LEGO Fortnite (Epic Games Store, 7 Aralık)

Fortnite Festival (Epic Games Store, 9 Aralık)

Rocket Racing (Epic Games Store, 8 Aralık)

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Steam, 7 Aralık)

BEAST (Steam)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (Steam)

Agatha Christie – Murder on the Orient Express (Steam)

The Day Before (Steam, 7 Aralık)

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft, 7 Aralık)

GeForce Now Üyelik Ücreti Ne Kadar?

GeForce Now oyun kütüphanesinde 1500’ü aşkın oyun bulunmakta. Platforma üye olan oyun severler de bu zengin oyun gamından diledikleri gibi faydalanabilmekte. Bahse konu oyunlara erişebilmek için aylık 340 TL GeForce Now üyelik ücreti gerekiyor. Paket içeriklerine ve süresine göre GeForce Now üyelik ücretleri de farklılık gösteriyor. Bu kapsamda üyelik ücretleri; 3 aylık paket 800 TL, 6 aylık paket 1580 TL ve 12 aylık paket ise 2880 TL civarında.