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Getir’in Satın Aldığı n11, Renklerini Değiştirdi!

Ülkemizin en popüler alışveriş platformlarından olan n11, Getir tarafından geçtiğimiz aylarda satın alınmıştır. Getir tarafından bir süredir sinyalleri verilen değişim ilk olarak n11'in renkleri üzerinden gerçekleşti.

İbrahim Özbek

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n11 renk değiştirdi

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Yaklaşık 1 ay kadar önce Getir tarafından satın alınan n11, yeni döneme yeni renkleri ile girecek.

Ülkemizin en popüler alışveriş platformlarından olan n11, Getir tarafından geçtiğimiz aylarda satın alınmıştır. Getir tarafından bir süredir sinyalleri verilen değişim ilk olarak n11’in renkleri üzerinden gerçekleşti.

n11’den yapılan açıklamaya göre, şirketin Getir ailesine katılmasıyla birlikte markanın logosundaki uğur böceği renklerinin kırmızı ve siyahtan, mor ve sarı renge dönüştüğü duyuruldu. n11’in yenilenen logosuyla birlikte yeni dönemin vurgusu “10 üzerinden 11’lik alışveriş” sloganıyla yapılıyor.

n11 renk değiştirdi

Renklerle beraber kullanıcıların ihtiyacını unutmayan n11, 31 Temmuz tarihine kadar kullanıcıları için birçok indirim ve fırsat dönemini de açıkladı.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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