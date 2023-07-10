Threads 5 Günde 100 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

Meta tarafından yaklaşık 5 gün önce kullanıma açılan Threads uygulaması, 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Instagram’ın metin tabanlı yeni sosyal medya platformu olan Threads, hızlı yükselişini sürdürüyor. 5 günde insanlar tarafından oldukça popüler hale gelen Threads, şimdiden Twitter’ın tahtını salmayı başardı.

Threads sadece beş gün içinde 100 milyon üye sayısına ulaştı. Threads’ten önce en hızlı büyüyen tüketici uygulaması olan ChatGPT, iki ayda 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bununla birlikte Mark Zuckerberg ilk gün yaptığı açıklamada uygulamanın iki saat içinde 2 milyon, dört saat içinde 5 milyon ve yedi saat içinde 10 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığını belirtmişti. Ertesi sabah Meta CEO’su 30 milyondan fazla kişinin yeni uygulamayı denemek için kaydolduğunu belirtti.

Şu an için halen taze olan uygulamanın birkaç eksiği bulunuyor. İlerleyen günlerde gelecek güncellemeler ile beraber yeni özelliklerinde eklenmesi bekliyor.

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