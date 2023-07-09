Twitch Yeni Özelliklerini Duyurdu!

Günümüzün en büyük içerik platformu olan Twitch, Hikayeler ve Keşfet özelliklerini yakında getiriyor.

Twitch, yeni açıkladığı bilgilere göre daha çok interaktif bir platform olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. TikTok ve ve Instagram gibi artık Twitch üzerinde de Hikayeler ve Keşfet seçenekleri yer alacak.

Twitch, platforma eklenecek tüm özelliklerini TwitchCon Paris’te sergiledi. Instagram ve Snapchat’ten esinlenen yeni Hikayeler özelliği, 24 saat geçerli paylaşımları içerecek. Sadece mobil uygulamada yer alacak bu yenilik ile fotoğraf, video veya klip paylaşmak mümkün olacak.

You’ve asked, “Why not make better use of Clips on Twitch itself?”



Enter, Discovery Feed!



If a scrollable feed of bite-sized funny/hype/heartfelt moments sounds familiar to you, that’s because you’re a human being with a phone in 2023. Sometimes a good idea is just a good idea. pic.twitter.com/BHmjsxlxpC — Twitch (@Twitch) July 8, 2023

Twitch bu özelliklerle ek olarak reklamlar ile ilgili de bir dizi yenilik getireceğini açıkladı. Artık kullanıcılar bir sayaç sayesinde reklamların ne zaman çıkacağını görebilecek.

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