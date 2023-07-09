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Twitch Yeni Özelliklerini Duyurdu!

Twitch, yeni açıkladığı bilgilere göre daha çok interaktif bir platform olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. TikTok ve ve Instagram gibi artık Twitch üzerinde de Hikayeler ve Keşfet seçenekleri yer alacak.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük içerik platformu olan Twitch, Hikayeler ve Keşfet özelliklerini yakında getiriyor.

Twitch, yeni açıkladığı bilgilere göre daha çok interaktif bir platform olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. TikTok ve ve Instagram gibi artık Twitch üzerinde de Hikayeler ve Keşfet seçenekleri yer alacak.

Twitch, platforma eklenecek tüm özelliklerini TwitchCon Paris’te sergiledi. Instagram ve Snapchat’ten esinlenen yeni Hikayeler özelliği, 24 saat geçerli paylaşımları içerecek. Sadece mobil uygulamada yer alacak bu yenilik ile fotoğraf, video veya klip paylaşmak mümkün olacak.

Twitch bu özelliklerle ek olarak reklamlar ile ilgili de bir dizi yenilik getireceğini açıkladı. Artık kullanıcılar bir sayaç sayesinde reklamların ne zaman çıkacağını görebilecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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