Gionee 13 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Gionee’nin yeni telefonu Gionee 13 Pro piyasaya çıktı. Telefona ilk bakışta, Apple iPhone 13/iPhone 13 Pro‘ya oldukça benziyor. Cihazın bir diğer öne çıkan özelliği ise HarmonyOS ile donatılmış ilk Huawei‘ye ait olmayan olmayan telefon olmasından kaynaklanıyor. Gelin telefona yakından göz atalım.

Gionee 13 Pro

Gionee 13 Pro, büyük bir çentikli 6.26 inç LCD panele sahip. HD+ çözünürlük, 19:9 en boy oranı ve yüzde 90,3 ekran-gövde oranı vaat ediyor. Ekran çentiği, selfieler ve video görüşmeleri için 5 megapiksellik tek bir kamera barındırıyor. Parmak izi tarayıcısı yok, ancak yüz kilidi açma desteği ile birlikte geliyor.

Gionee 13 Pro’nun iPhone 13 benzeri arka kamerası; LED flaş ve mikrofonun eşlik ettiği 13 megapiksel çift kamera sistemine sahip. Cihazın ikinci kamerasıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. iPhone 13 serisi gibi; Gionee 13 Pro da düz kenarlarla gelen cihazın sağ kısmında ses seviyesi ve kırmızı renkli güç tuşu da var.

Unisoc T310 işlemciye sahip telefon; 4 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki modelle geliyor. Cihaz, USB-C bağlantı noktası kullanılarak şarj edilebilen 3.5000 mAh pile sahip. Cihaz HarmonyOS ile çalışıyor ve HMS’ye (Huawei Mobil Servisleri) erişim sağlıyor. Bu arada Deep Sea Blue, Glow Gold, Brilliant Purple ve Graphite Black olmak üzere; dört renkte gelen telefon 83 dolar fiyat etiketine sahip.