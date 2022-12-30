Giriş seviyesi Samsung Galaxy F04 yakında ile geliyor

Samsung, Galaxy F04‘ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve telefonu ilk alacak pazar Hindistan olacak. Sızan tanıtımlara göre cihaz Flipkart’a özel olacak ve yaklaşık 8.000 INR’den (Yaklaşık 100 $) daha düşük bir fiyata satılacak.

Henüz resmi özellikleri bilmiyoruz, ancak cihazın arkasında iki kamera bulunan Galaxy A04 veya Galaxy A04e olarak yeniden adlandırılması bekleniyor. Bu fiyat noktasında satışa etkisi olacak en büyük özellik ise telefonu 8GB RAM ile gelecek olması.

Galaxy F04 gerçekten de A04 cihazlarına yakınsa, ön tarafında 6.5” LCD ekrana ve su damlası çentiğinin içinde 5MP selfie kamerasına sahip bir telefon olmasını bekleyebiliriz.

Pil kapasitesi muhtemelen 5.000 mAh olacak, bağlantı ise beklenen fiyat göz önüne alındığında büyük bir dezavantaj olmayan LTE ile sınırlı olacak. (Böyle bir fiyat aralığındaki cihaz için 5G desteğinin olmayacağını düşünmek yanlış olmaz).

Telefon Mor renkte gösteriliyor, ancak Yeşil renkte de gelecektir. Büyük soru, Galaxy F04’ün A04’ün 50MP kamerasını mı devralacağı yoksa ana kamera için farklı bir sensöre mi sahip olacağı.

Teaser paylaşımının halihazırda devam ettiği göz önüne alındığında, resmi lansman çok yakın bir tarihte gerçekleşecektir.