Gizemli Bir Oppo Telefonun Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

PEYM00 model numarasına sahip yeni bir Oppo akıllı telefon, Çin’in TENAA telekom otoritesi tarafından onaylandı. Oppo PEYM00 telefona ait liste onun bütün özelliklere ortaya çıkardı. Telefonun nihai pazar adı ve görüntüsü ise henüz bilinmiyor.

Oppo PEYM00, 158,7 x 735 x 8,5 mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında 5G’ye hazır bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.43 inç AMOLED panel ile donatılmış. Muhtemelen 90Hz veya 120Hz yenileme hızı desteği taşıyor.

Akıllı telefon 4.400 mAh pil barındırıyor. Hızlı şarjı destekliyor, ancak tam şarj oranları henüz onaylanmamış. Cihazda belirtilmemiş bir 3GHz okta çekirdekli işlemci bulunuyor. Muhtemelen Dimensity 1200 veya Snapdragon 888 Plus işlemciyle donatılabilir.

Bu akıllı telefon 8 GB/12 GB RAM çeşitleriyle gelecek. 128 GB ve 256 GB gibi depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazda microSD kart yuvası yok. Android 11 işletim sistemi ve ColorOS UI ile destekleniyor.