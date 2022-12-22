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Global Motorola Moto G53 farklı yonga seti ile gelecek

Global pazarda satışa sunulması beklenen Moto G53'ün Çin'de tanıtılan mevcut modelden daha farklı özelliklerde gelmesi bekleniyor. Bu doğrutuda yeni gelecek cihazın Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti, 6 GB Ram, 6.6" FHD+ OLED, 90Hz ekran, 128GB dahili hafıza ve hızlı şarj destekli 5,000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

Ahmet Ekinler

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Motorola‘nın Moto G53‘ü geçen hafta Çin’de Snapdragon 480+ yonga seti ve 5G desteğiyle piyasaya çıktı. Şimdi yeni bir rapor, küresel versiyonun biraz farklı özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Hatırlarsanız daha önceki sızıntılar Çin versiyonuna oldukça benzer tasarımla geleceğini söylüyordu.

Belki de en dikkate değer iki fark, ekran ve yonga setidir. Küresel sürümün daha yeni Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti ile gelmesi beklenirken, ekran FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,6″ OLED panele yükseltilecek. Çin’de satışa çıkan Moto G53’ün daha cansız 6,5 inç HD+ LCD ekranı vardı.

Temel bellek yapılandırmasının 6 GB/128 GB olduğu söyleniyor ve arkada 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro birimi bulunacak. Selfie kamerası ise 16MP çözünürlüğe sahip olacak.

5.000 mAh pil Moto G53’ü çalıştıracak, ancak hızlı şarj detayları henüz belli değil.

Böylece küresel G53, Çin’de satışa çıkan modelden çok daha farklı bir cihaz ve global pazarda tanıtılacak olan cihazın daha çok fiyat odaklı olması bekleniyor.

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KaynakGsmarena

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