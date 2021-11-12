Gmail Şifremi Unuttum Gmail Şifresini Nasıl Öğrenebilirim?

Milyarlarca kullanıcısı olan Google‘ın kullanıcılarına sunduğu Gmail hesapları Instagram, Facebook, Twitter, gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra gündelik hayatta insanların iletişime geçmesini sağlayan birbirlerine fotoğraf, işle alakalı dosyalar göndermemizi sağlayan mail sistemlerinden birisidir. Fakat her insan gibi Gmail şifremi unuttum diye paniğe kapılmanıza gerek yok.

Gmail, ilk olarak 1 Nisan 2004’te yalnızca davet üzerine kullanılabilen bir beta sürüm yayınladı ve 7 Şubat 2007’de herkese açık hale getirildi, bu sırada hâlen beta durumundaydı.

Özellikle Google’a ait uygulamaların kullanılmasında Gmail hesapları önemli yere sahiptir. Ancak kimi zaman Gmail şifresi unutulabilir. Bu durumda Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonlardan ve bilgisayarlardan “gmail şifremi unuttum” seçeneği ile şifre değiştirme veya sıfırlama işlemi yapılabilir.

Dünyanın en büyük arama motoru ve teknoloji şirketi Google’ın kullanıcılarına sunduğu Gmail hesapları en yaygın kullanılan mail hesapları arasında yer alıyor.

Google’ın verilerine göre Gmail’in aktif kullanıcı sayısının 1.5 milyarı geçtiğini duyurdu. Gmail’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “1.5 milyar kullanıcıya Teşekkür ederiz” denildi.

Şimdi ise unuttuğumuz Gmail Şifremizi nasıl öğrenebiliriz maddeler şeklinde sıraladık;

Gmail Şifremi Nasıl Öğrenebilirim

Gmail Hesap Kurtarma sayfasına gidin

sayfasına gidin Karşınıza çıkan ekranda şifrenizi unuttuğunuz Gmail adresinizi yazın ve İleri tuşuna basın

yazın ve İleri tuşuna basın Google hesabı ile kullandığınız son şifreyi girmenizi isteyecektir. Eğer hatırlamıyorsanız ‘Başka Bir Yöntem Dene’ butonuna tıklayın.

girmenizi isteyecektir. Eğer hatırlamıyorsanız ‘Başka Bir Yöntem Dene’ butonuna tıklayın. Hesabınıza referans olarak gösterdiğiniz başka mail adresiniz varsa buraya yollayabileceğiniz doğrulama koduyla Gmail adresinize giriş yapabilirsiniz.

varsa buraya yollayabileceğiniz doğrulama koduyla Gmail adresinize giriş yapabilirsiniz. Eğer referans mailiniz yoksa ‘Başka Bir Yöntem Dene’ butonuna tekrar tıklayın.

‘Başka Bir Yöntem Dene’ butonuna tekrar tıklayın. Ardından bağlı olan telefon numaranıza doğrulama kodu gönderilecektir. Boş alana doğrulama kodunuzu yazın.

doğrulama kodu gönderilecektir. Boş alana doğrulama kodunuzu yazın. Yeni şifrenizi oluşturun.

Eğer Gmail hesabınızı telefon üzerinden kullanıyor iseniz şu adımları izleyin;

Android Cihazlardan Gmail Şifre Değiştirme

Android telefon veya tabletinizde cihazınızın Ayarlar uygulamasını ve sonra Google ve sonra Google Hesabınızı yönetin’i açın.

telefon veya tabletinizde cihazınızın Ayarlar uygulamasını ve sonra Google ve sonra Google Hesabınızı yönetin’i açın. Üst taraftaki Güvenlik’e dokunun.

“ Google’da oturum açma ” bölümünün altında Şifre’ye dokunun. Oturum açmanız gerekebilir.

” bölümünün altında Şifre’ye dokunun. Oturum açmanız gerekebilir. Yeni şifrenizi girin, ardından Şifreyi Değiştir’e dokunun.

iPhone veya iPad Şifre Değiştirme

iPhone veya iPad ‘inizde Gmail uygulamasını açın.

veya ‘inizde Gmail uygulamasını açın. Sağ üstte profil resminize veya adınızın baş harfine ve sonra Google Hesabınızı yönetin’e dokunun. Gmail kullanmıyorsanız myaccount.google.com adresine gidin.

profil resminize veya adınızın baş harfine ve sonra Google Hesabınızı yönetin’e dokunun. Gmail kullanmıyorsanız myaccount.google.com adresine gidin. Üst tarafta Kişisel bilgiler ‘e dokunun.

‘e dokunun. “Profil” bölümünün altında Şifre’ye dokunun.

bölümünün altında Şifre’ye dokunun. Yeni şifrenizi girin, ardından Şifreyi Değiştir’i seçin.

Evet yukarıda ki adımlardan ilerleyerek şifresini unuttuğunuz Gmail hesabınıza erişebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Adım Adım Wi-Fi Şifresi ve Adını Değiştirme