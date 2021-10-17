Google 19 Ekim etkinliği - Bizleri Ne Bekliyor

Google‘ın bu kadar iddialı bir Pixel serisi hazırlamasının üzerinden birkaç yıl geçti, ama işte buradayız. 19 Ekim etkinliği, Google’ın Snapdragon 765G donanımlı Pixel 5 telefon modeli bildiğiniz gibi 2020’de tanıtılmıştı. Bir yıl aradan sonra Pixel ailesine yeni Pixel 6 modelleri gelecek.

Tensor Çipi

Her şey özel olarak geliştirilmiş Tensor çipiyle başlar. Tanıtımı yapılacak olan bir çift Google telefonuna güç verecek ve Apple A14 Bionic ve Qualcomm’un Snapdragon 888’in seviyelerinde çalışabilmesi bekleniyor.

Tensor çipi Samsung ile birlikte geliştirildi ve piyasaya sürülmemiş Exynos 9855‘i temel aldığı söyleniyor – Galaxy S21 serisi içindeki Exynos 2100’ün performans düzeyine sahip 5nm üretim mimarisine sahip bir çipten bahsediyoruz. Erken Geekbench sonuçları özellikle etkileyici değildi, ancak Tensor çipinin mimarisi hakkında daha fazla şey öğrendik.

1.8GHz’de 4 verimli çekirdek, 2.25GHz’de 2 çekirdek ve 2.8GHz’de 2 çekirdek çalıştıracak. Söylentiler, bunların 4 Cortex-A55, 2 Cortex-A76 ve 2 Cortex-X1 olduğunu öne sürüyor – ikincisi emsal olacak, bu yüzden şüpheci olmaya devam ediyoruz. Cortex-X1 çekirdekleri büyük ve çok güçlüdür, ancak aynı zamanda çok güç tüketirler ve pilin aşırı ısınmasını önlemek çok zordur. Sonunda, Tensor ile ilgili temel bilgileri öğreneceğiz, ancak 2021’de bunun amiral gemisi sınıfı bir yonga seti olduğunu söylemek yeterli.

Tensor, yeni nesil Pixel telefonlarda birkaç özel şey yapacak. Sabit bir yüzeye veya bir tripoda ihtiyacınız olsa da Astrofotografi’ye izin verir. Google, performansta %80’e varan bir iyileşme sağladığını söylüyor. Ve saldırılara karşı korumak için Titan M2 güvenlik çipine sahiptir.

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, etkinliğin merkezinde olacak. İkisi arasındaki farklar oldukça geniş kapsamlı ekran, pil ve kameralar olacak. Pixel 6, 90Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç 1080x2340px AMOLED’e sahipken Pixel 6 Pro, değişken 120Hz yenileme hızına sahip daha gelişmiş 1440x3120px LTPO AMOLED’e sahip olacak. Pixel 6, 4.600 mAh pile güvenirken, Pixel 6 Pro 5.000 mAh pil paketine sahip olacak.

Kamera açısından çift, yeni 50MP 1/1.3 inç Samsung GN1 sensörünü paylaşacak. Ayrıca, otomatik odaklama özelliğine sahip olan veya olmayan 12MP ultra geniş kamerayı da paylaşacaklar. Sızan tanıtım materyallerinde bundan bahsedilmediği için, ne yazık ki ultra geniş kameranın sabit odaklı olmasını bekliyoruz.

Pixel 6 Pro, Pixel 6‘da eksik olan üçüncü bir kamerayla öne çıkacak – muhtemelen bir periskop lensin arkasında 48MP 4x telefoto. Bunun arkasındaki sensör konusunda net değiliz, ancak Google, ‘Süper Res Zoom’ sayesinde 20X‘e kadar büyütme sağlayabilir.

Yeni Pixel telefonlardaki 50 MP ana kamera, Pixel 5’teki ana sensörden %150’ye kadar daha fazla ışık yakalayacak.

Pixel 6 ikilisindeki selfie kamerası, kadrajda daha fazla insanı yakalamak için 94 derecelik geniş bir görüş alanına sahip olacak.

Portre modundaki fotoğraflar, farklı bulanıklık modlarından faydalanacak ve fotoğraf çekildikten sonra Fotoğraflar uygulamasında yüzlere yapay ışık uygulayabileceksiniz. Hareket Modu bir sahneye ‘ekstra derinlik katacak’, Yüz Bulanıklığını Giderme ise keskin bir yüzü bulanık bir görüntüyle birleştirecek.

Sihirli Silgi, Photoshop’ta olduğu gibi bağlam doldurmayı kullanarak görüntülerinizin arka planındaki insanları ve nesneleri kaldırabilecek.

Her iki Pixel 6 telefonu da USB-C bağlantı noktası üzerinden 30W’a kadar ve kablosuz olarak Pixel 6’da 21W’a ve Pixel 6 Pro’da 23W’a kadar, yeni Pixel Stand’ı kullanarak şarj edecek.

Donanım açısından, Gorilla Glass Victus ve IP68 su ve toz geçirmezlik sayesinde Pixel 6 serisi daha uzun süre dayanabilecek.

Raporlar, Pixel 6 için 649 € ve Pixel 6 Pro için 899 €’luk bir başlangıç fiyatına işaret ediyor, ancak Google’ın sicilini bilerek bunların neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu biliyoruz, bu yüzden onları hafife almayacağız.

Google Pixel Stand

Yeni Google Pixel Stand, %39 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmıştır. Biri akıllı telefonlar için diğeri giyilebilir cihazlar için olmak üzere iki Qi şarj bobini içerir. Pixel Stand, Pixel 6’ya 21W ve Pixel 6 Pro’ya 23W veya standart Qi destekli cihazlara 15W’a kadar sağlar. Dahili bir soğutma fanına sahiptir. Fiyatının 79 dolar olduğu söyleniyor.

Google Pixel Fold? Pixel Watch?

Google kesinlikle katlanır bir telefon üzerinde çalışıyor. Geçici olarak Pixel Fold olarak adlandırılan Salı günü en azından bir söz veya bir tür duyuru bekliyoruz. Daha önceki raporlar, Pixel Fold’un 2021’in 4. çeyreğinde piyasaya sürüleceğine işaret etti, bu yüzden bu etkinlikte beklentimiz yüksek.

Kaynak: MacRumors

Bu noktada Google Pixel Fold hakkında bildiğimiz tek şey var olduğu. Aynı şey potansiyel bir Pixel Watch için söylenemez, bu yüzden bu etkinlikte tanıtılırsa şaşırırız.

Bu kadar. 19 Ekim Salı günü sıkı ve odaklanmış bir etkinlik bekliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.